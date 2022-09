Anne Hathaway revoluciona New York Fashion Week con su look recuerdo a 'El diablo viste de Prada'

Si hay una película que ha marcado un antes y un después en el mundo de la moda, ha sido sin duda El diablo viste de Prada. El film protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway no solo nos permitió ver cómo eran la vida y el trabajo de quienes se dedican a este sector, sino que además (y como no podía ser de otra manera), nos dejó looks y escenas memorables. Tanto que, tras 16 años desde que se estrenara la película, aún todos recordamos a la carismática Andrea Sachs. Y no solo los fans del largometraje, también Anne Hathaway, que aprovecha cada ocasión para volver a ponerse en la piel de la periodista de moda. Aunque solo sea recreando los looks que lució durante el papel.

-Anne Hathaway vuelve a hacerlo: recupera su look de El diablo viste de Prada

Y, si hace unos meses pudimos ver cómo revolucionaba las redes sociales al colgar una serie de fotos con un estilismo súper parecido al que llevó en la película y que estaba ideado por su asesora Erin Walsh, ahora Anne Hathaway ha vuelto a hacerlo. ¿Dónde? En el desfile de Michael Kors que se celebró ayer en Nueva York. La actriz ha deslumbrado con un look que, como verás, es una reintrepretación del que llevaba su personaje, Andrea Sachs. Por eso, esta vez en lugar de llevar unos vaqueros, Anne Hathaway se ha decantado por lucir una minifalda marrón a juego con el abrigo y un jersey de cuello vuelto del mismo color, todo elaborado (lógicamente) por diseñador americano. Además, la intérprete ha querido calcar al máximo el estilismo ya que ha llevado el pelo recogido en una coleta alta y con flequillo, casi el mismo peinado que lució en la película durante la escena.

-Del look 'Diva de Hollywood' al traje de los 23.000 euros: el increíble armario de Anne Hathaway en Cannes

¿Lo más curioso de todo? Que, casualidades de la vida, Anne Hathaway ha estado sentada en el front row junto a Anna Wintour, la editora de moda más famosa e importante del mundo y en quien estaba inspirado el personaje de la mala de la película, Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep. Así, la actriz neoyorkina ha conseguido acaparar todos los flashes y revolucionar las redes gracias a este look tan bonito inspirado en su personaje de El diablo viste de Prada. ¡Nos morimos de ganas de ver cuál será el siguiente estilismo que lleve Andrea Sachs o mejor dicho, Anne Hathaway!