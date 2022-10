Susanna Griso se suma a la moda 'barbiecore' en la recepción de los Reyes...¡inspirada por 'Jlo'!

Alrededor de 2.500 invitados se reunieron en el Palacio Real de Madrid para asistir a la recepción ofrecida por los Reyes de España con motivo del Día de la Hispanidad. El tradicional besamanos es nuestra oportunidad para ver a cada uno de ellos lucir sus mejores estilismos, a la altura de tan señalada cita, y no es sorpresa que, entre todos, haya destacado una asistente habitual. Con su estilismo de este 12 de octubre, Susanna Griso se apunta oficialmente al fenómeno 'Barbiecore' que está arrasando en la moda y la conecta con otras mujeres elegantes, de Máxima de Países Bajos a la mismísima Jennifer Lopez.

VER GALERÍA

- Doña Letizia sorprende en la Fiesta Nacional con un vestido sevillano de microlunares y mangas 'cut-out'

Susanna Griso se inspira en 'Jlo' para su look del Día de la Hispanidad

No es la primera vez que la presentadora asiste a esta cita institucional, pero ha conseguido destacar de igual manera al desmarcarse de las siluetas clásicas y tonalidades neutras a las que nos tiene acostumbradas. ¿Qué la ha convencido? La clave está en su imponente conjunto de dos piezas fucsia, compuesto por una blusa de organza con cuello pussybow y pantalones palazzo de tiro alto. Se desconoce aún qué firma se encuentra detrás del look, pero no hay duda alguna sobre qué mujer estilosa sirvió de inspiración para Susanna.

VER GALERÍA

- La infanta Sofía conecta con su madre gracias a su nuevo vestido estampado

Fascinada por la tendencia 'Barbiecore'

Desde que se anunció que Margot Robbie le dará vida a la muñeca Barbie en la gran pantalla, el color rosa ha invadido todos los catálogos, pero fue a principios de 2022, con el lanzamiento de la colección Pink PP de Valentino, cuyas prendas están bañadas al completo en esta tonalidad intensa, que el fucsia se plantó como el color del año para las expertas en moda. Si en 2019 la presentadora tuvo como musa de estilo a la propia reina Letizia, para esta ocasión se ha fijado en una diva del pop que lleva a esta firma italiana por bandera.

VER GALERÍA

- El rosa es supertendencia: la razón y el significado del color más poderoso del año

Jennifer Lopez ha sido una de las embajadoras prominentes de esta tendencia, motivada por su atrevido estilo al vestir y por su estrecha relación con la casa capitaneada por Pierpaolo Piccioli. Como parte de la gira de medios para la promoción de la película Marry Me, la artista estrenó antes que nadie este total look fucsia de blusa de organza con lazada sacado de dicha colección y lo conjuntó con plataformas de Jimmy Choo.

El resto es historia: celebrities de la talla de Zendaya, Kim Kardashian y Megan Fox no han querido quedarse atrás. Y ahora, con motivo del Día de la Hispanidad, Susanna Griso se une al furor por esta dulce gama cromática.