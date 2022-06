Cleopatra Oettingen-Spielberg, una princesa nómada fascinada por el folclore andaluz

Ya lo avanzamos en ¡HOLA!, Cleopatra de Adelsheim es una de esas princesas modernas a la que hay que seguir la pista. Sus inquietudes y su vínculo con el arte y el diseño la han convertido en una invitada incondicional en eventos de lujo como la Semana de la Moda de París. Precisamente, en la ciudad de la luz, trabajó como modelo y sacó su grado en Global Comunications; después estudió interpretación en Barcelona y, finalmente, regresó al país natal de su padre para dar rienda suelta a su carrera como actriz. Es en esta última parada, en Alemania, donde encontró el amor junto al príncipe Franz Albrecht, siendo desde entonces más conocida como la princesa de Oettingen.

'Cleo', como le gusta que la llamen, es una apasionada de las culturas internacionales y en particular de la española, tanto es así que hace unos años dejó su imponente castillo barroco de Baviera por una finca en la periferia madrileña. Así nos lo confesaba durante su escapada a Sevilla con motivo del ansiado desfile de Dior Crucero 2023 celebrado en la Plaza de España. Aquí pudo ser testigo de una performance inolvidable junto a otras invitadas como Elle Macpherson, Stella del Carmen o Marta Ortega. Todas ellas pudieron vivir esta cita sin precedentes en la capital hispalense, donde Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, puso en valor la marca España y las raíces andaluzas.

"Ha sido tan tan bonito y emotivo. Tuve la piel de gallina continuamente y hubo un momento en el que casi lloro", comenzaba diciendo. "La combinación de la ubicación, las luces, la música y la colección en sí me han dejado realmente sin palabras. He visto los vídeos que hice anoche una y otra vez solo para poder revivirlo todo", nos comentó la princesa, quien lleva enamorada de España desde hace más de una década, cuando se asentó por primera vez en Barcelona, a orillas del Mediterráneo.

Del mismo modo que Monsieur Dior recorrió el mundo entero en busca de musas, nuevos materiales e influencias de culturas exóticas, esta princesa nómada ha hecho de sus viajes un estilo de vida. Su carisma se plasma en su marcado acento chileno, su corrección suiza-germana, su picardía española y un sofisticado porte británico que la ha convertido en una de las chicas de moda de la realeza europea, un título que también ostentan sus amigas Beatrice Borromeo y Sassa de Osma.

Al esperado desfile Crucero 2023 de Dior, Cleopatra llevó un impresionante vestido de cuello victoriano, mangas cerradas en puños y falda larga fluida, cuyo tejido semitransparente en tonalidad coral jugaba con el viento, generando una poética estampa, representativa de la señalada ocasión. Para culminar el estilismo, complementó esta pieza de la colección Primavera/Verano 2021 con unas sandalias de tiras metalizadas y el bolso Dior Caro en color rosa.

Cuando le preguntamos por qué ha seleccionado este conjunto, afirma que suele guiarse por su instinto al momento de vestirse sin recurrir a una técnica específica: "La única manera es ir probando looks y ver lo que mejor le queda a uno. A veces te puede encantar algo, pero a tu tipo de cuerpo o color de piel simplemente no le pega, y por eso prefiero no hacerme una idea clara y probarme algunas opciones".

Victoria de Marichalar, Cayetana Rivera y más referentes aristocráticos de la moda fueron testigos del folclórico despliegue que organizó Dior en pleno centro de Sevilla, un evento para la historia para cual la marca se impregnó del saber hacer nacional. Una reinterpretación del vestido Bal à Séville que ideó Monsieur Dior en 1956 sentaba las bases para el resto de la colección: pantalones de jinete, mantones de Manila, sombreros artesanales made in Andalucía... todos elementos nuevos para la firma que conquistaron a su público extranjero.

Así lo asegura Cleopatra, cuya trayectoria como asistente a los desfiles más mediáticos la califica como experta: "En esta colección en particular, me ha fascinado el toque andaluz. Los diseños son atrevidos, llamativos, elegantes y también sexy, pero nunca vulgares. María Grazia es muy especial y está cambiando el mundo de la moda".

Admite no tomarse demasiado en serio a sí misma ni a los títulos que adornan su profético nombre de emperatriz, pero la presencia de Cleopatra de Oettingen-Spielberg en las listas de invitadas más exclusivas hace de ello una tarea complicada. Sus espontáneos pero glamourosos posados en redes sociales la han convertido en toda una influencer de sangre azul, con casi 50.000 seguidores encantados por el carisma de esta sofisticada trotamundos.