Podrás verlo a las 22:15 horas Cuenta atrás para el esperado desfile de Dior en Sevilla que podrás ver en directo en ¡HOLA! No te pierdas la novedades que la casa francesa mostrará en la capital andaluza, su colección Crucero 2023

Además de un genio de la moda, Christian Dior (1905-1957) era un gran viajero que encontró en distintos rincones del mundo no solo satisfacer su curiosidad personal sino encontrar inspiración para sus colecciones tras lanzar su propia firma en 1946. No es de extrañar que su moda hicieran referencia a diferentes culturas y que ese legado haya llevado a la maison francesa a elegir distintos enclaves para mostrar algunas de sus propuestas, como, por ejemplo, las denominadas Crucero. De esta forma, y sin precedente alguno, la casa tras la que actualmente se encuentra Maria Grazia Chiuri como directora creativa ha elegido España por primera vez para un show, que acontecerá este jueves 16 de junio a las 22:15 horas y que podrás ver en directo en ¡HOLA! Solo tienes que estar conectada a esta noticia para disfrutar de su streaming.

VER GALERÍA

La colección Dior Crucero 2023 en la Plaza de España de Sevilla

Siguiendo otras localizaciones internacionales como Atenas en 2021 o Lecce en 2020, su colección Dior Crucero 2023 se mostrará en Sevilla. Y lo hará en uno de sus enclaves más bellos, turísticos y artísticos, la Plaza de España. Desde este conjunto arquitectónico situado en el parque de María Luisa y que cuenta casi con dos siglos de historia, se dispondrá una pasarela para el que ya se considera un desfile histórico por parte de Dior. “Los lazos entre Dior y España, y más concretamente Andalucía, se forjaron ya en los años 50, y se han fortalecido desde entonces, con viajes que conducen a siluetas con nombres evocadores ideado por Monsieur Dior y sus sucesores”, se precisaba en un comunicado previo hace un par de meses.

VER GALERÍA

Homenaje a la artesanía y cultura andaluza

Por este emplazamiento en el que se fusionan distintos estilos artísticos como el Art-Déco o el Neomudéjar y se rinde homenaje a las provincias españolas con bancos revestidos de cerámica que aluden a cada de ellas, podremos conocer las novedades de la maison. En ellas, se hará un tributo a la artesanía y cultura andaluza a través de la colaboración con artistas y artesanos locales.

VER GALERÍA

El talento de Maria Grazia Chiuri

Estos artesanos y artistas locales trabajarán codo con codo con Maria Grazia Chiuri. La italiana, de 58 años, lleva desde 2016 siendo directora creativa de las colecciones de Dior. Un puesto con el que hizo historia, pues era la primera vez que este lugar directivo lo ocupaba una mujer dentro de la casa francesa. Y su fichaje supuso que la maison alcanzara un lugar internacional aún más destacado con colecciones donde triunfaba el empoderamiento femenino y los reclamos a la innovación se daban la mano con un romanticismo que quedaba reflejado, por ejemplo, en sus vestidos bailarina con metros y metros de tul.

VER GALERÍA

Un front row de auténtico lujo

No es de extrañar que el talento de Maria Grazia Chiuri haya seducido a millones de mujeres por todo el mundo. Un fiel reflejo de ello lo encontramos en las principales alfombras rojas, donde no faltan sus creaciones. De igual forma, sus desfiles son muy demandados y una larga lista de invitados VIP nunca falta. De hecho, una habitual de ellos es Beatrice Borromeo, embajadora de la firma. Por su parte, en Sevilla, también hemos vivido este cónclave de estrellas, influencers y aristócratas o royals. Todas ellas han podido disfrutar no solo del desfile en Plaza de España, sino de una cena previa en el Alcázar de la ciudad. Tras la presentación, una fiesta pondrá el broche de oro a este momentazo histórico vivido en Sevilla.

Lee además:

-Sevilla, próximo destino del viaje de Dior por el mundo

-Estas vacaciones, visita los destinos de lujo preferidos por las firmas de moda

Todos los detalles del desfile en ¡HOLA!