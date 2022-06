Stella Banderas posa desde Sevilla y nos desvela qué española es su icono de estilo

Siendo nieta de Tippi Hedren -icónica musa de Alfred Hitchcock-, e hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, no sorprende que Stella Banderas tuviera inquietud por la interpretación, hasta el punto de que estudió la carrera de Arte Dramático. Criada en Los Ángeles pero con un 50% de sangre española corriendo por sus venas, la joven decidió el año pasado mudarse a Málaga para iniciar una nueva etapa profesional cerca de su padre y, aunque hasta hace no mucho rehuía de las alfombras rojas, cada vez es más habitual verla asistir a eventos públicos no solo relacionados con el séptimo arte, sino también con la industria de la moda y la belleza, por las que también siente un interés especial. Estos días ejerce como perfecta anfitriona en su Andalucía natal en los exclusivos eventos que Dior ha organizado con motivo de la presentación de su colección Crucero 2023 en Sevilla, desde donde hablamos con ella.

La capital hispalense se ha convertido en la ciudad de la moda, reuniendo a figuras destacadas a nivel nacional e internacional como la propia Stella, ya que la maison francesa ha decidido mostrar sus nuevas propuestas en nuestro país y sumergir a las celebrities en su mundo de artesanía, que esta vez irá estrechamente ligado a la tradición española. "Los lazos entre Dior y España, y más concretamente Andalucía, se forjaron ya en los años 50, y se han fortalecido desde entonces, con viajes que conducen a siluetas con nombres evocadores ideado por Monsieur Dior y sus sucesores” declaraban al anunciar esta noticia. Por este motivo, la firma ha deleita a los asistentes con dos días de celebraciones que finalizarán con un espectacular desfile en una pasarela situada en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad: la Plaza de España.

Desde Sevilla, nos damos cita con Stella en el céntrico Hotel Villapanés para descubrir sus iconos de moda y los detalles de su estilo. Ella nos define su armario como "cómodo, clásico y sencillo", tres palabras que representan a la perfección el look por el que ha apostado para la primera cita de estos días, una exclusiva cena en Real Alcázar. Este conjunto de palacios de diferentes estilos, desde el Mudéjar hasta el Gótico y Renacentista, así como sus amplios jardines, considerados entre los más bellos del mundo, se convierten en el escenario perfecto para celebrar esta mágica velada a la que asisten también otros rostros conocidos como Sassa de Osma, Chiara Ferragni o Victoria de Marichalar, entre muchos otros.

Para esta ocasión, la joven se decanta por un vestido camisero de un tono rojo muy español, un modelo de manga corta y silueta entallada con botonadura frontal que finaliza en una falda midi evasé y que ha acompañado del calzado más emblemático de la marca: los salones J'Adior, unos zapatos destalonados con puntera afilada que ella luce en su versión más cómoda, con tacón kitten. Deja su melenita suelta, peinada con raya al medio y ondas naturales, e ilumina su rostro con un maquillaje en tonos tierra y unos pendientes de perlas decorados con el anagrama de la firma.

A pesar de que hasta hace unos meses prefería mantener un perfil más discreto, poco a poco comienza a dejarse ver, y una de sus primeras apariciones públicas en solitario fue precisamente en un desfile de Dior el pasado enero, en París. Esta vez repite desde Sevilla, demostrando su predilección por la casa francesa, así como por su directora creativa, Maria Grazia Chiuri, a quien admira especialmente porque "diseña prendas que se adaptan a la perfección al cuerpo de la mujer y representa estilos totalmente atemporales".

Si le preguntamos por sus referentes de moda, nombra a dos grandes mujeres, una británica y una española. Le fascina tanto la imagen bohemia con toques grunge de Kate Moss como la elegancia atemporal de nuestra española más internacional, a la que seguro conoce bien porque es gran amiga de su padre -de hecho, en estos momentos se encuentran juntos en Nueva York-: Penélope Cruz. Afirma que su icono de estilo sería "un mix entre ambas". En cuanto a qué se llevaría a Hollywood de la manera en la que las españolas vestimos, lo tiene claro: "la manera relajada en la que las mujeres llevan la ropa, especialmente los vestidos".