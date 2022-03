¿Razones para ver 'Muerte en el Nilo'? Su vestuario español y las joyas de Audrey Hepburn

La antesala de las grandes ceremonias de premios cinematográficos se compone de los estrenos más esperados por fanáticos del cine y demás artes visuales, desde la pintura hasta la moda. El gran lanzamiento de este fin de semana no es la excepción: se trata de la anticipada adaptación de Muerte en el Nilo, la novela bestseller de Agatha Christie escrita en 1937, cuyos protagonistas son Gal Gadot y el polémico Armie Hammer, quien afronta su primer premiere después del escándalo de acusaciones por abuso de 2020. Los focos se encuentran, no obstante, en el espectacular vestuario del filme, a cargo del español Paco Delgado, que ha conseguido opacar a todo lo demás con sus vestidazos de seda y una joya de coleccionista que en su momento estrenó Audrey Hepburn.

Sobre Gal Gadot y el poder del escote 'Wonder Woman' en un look de invitada

Paco Delgado, un exponente del diseño español que ha marcado el cine

Se crió en el calor, la brisa y los intensos colores de su natal Lanzarote, donde cultivó un ojo para el movimiento y la vitalidad de los tejidos. Después de haber colaborado en Cheetah Girls 2, en 2011 le llegó su primer hito cinematográfico: colaboró ​​con Almodóvar en La piel que habito. A partir de entonces, fue imposible detener su ascenso. Ha estado nominado al Oscar en dos ocasiones, por Los Miserables y La Chica Danesa, ambos exitazos de época aclamados por la crítica. Es ahí donde Delgado encuentra su punto más fuerte, que alcanza su máxima expresión en el repertorio sartorial que veremos en Muerte en el Nilo. En compañía de su equipo, pasó un año investigando y fabricando aproximadamente 150 looks; entre ellos, los diseños al estilo Old Hollywood que ostenta Gal Gadot, quien interpreta a la elegantísima Linnet Doyle.

Gal Gadot recuerda a Angelina con un deslumbrante vestido que tiene guiño español

Vestidos de seda, simbolismo y mucho glamour

Para los estilismos de la actriz israelí, Delgado se inspiró en Carole Lombard, estrella de cine y humorista de los años 30's . ¿Y qué tienen ambas en común? Según reveló en una entrevista al portal The Credit, para él, la ropa en sí no significa nada a menos que refleje la motivación de su personaje. Linnet Doyle, mujer del detective Poirot, nació en cuna de oro y es envidiada por todos debido a sus orígenes acaudalados y su belleza, pero por dentro está llena de miedo. Por ejemplo, los pájaros bordados en aquel imponente look de gala no son un ornamento casual sino que simbolizan las ansias de libertad del personaje.

"Sentí que tal vez esa fragilidad podría reflejarse en el vestuario. Usé telas transparentes con las que se puede ver la piel, lo que la hace más vulnerable. Estas sedas y gasas son muy agradables para el cuerpo, pero Linnet no tiene la armadura para luchar contra este mundo peligroso", confesó el diseñador.

Beyoncé se convierte en Audrey Hepburn con un vestidazo negro y joyas de casi 150 años

Gal Gadot y el collar más mítico de Audrey Hepburn

Con el debido respeto a los maravillosos diseños de Delgado, destaca en el armario de la actriz este potente diamante amarillo de Tiffany & Co, también llamado 'El Diamante Tiffany', de 128,54 quilates. A cualquier aficionado al cine, esta gema le resultará familiar: Audrey Hepburn lo volvió viral en 1961 al lucirlo en el cartel publicitario de Desayuno con diamantes con el eterno vestido negro de cuello caja y silueta evasé -ideado por Hubert de Givenchy- guantes largos, un moño perfectamente peinado y gafas de sol.

Un diamante amarillo de 150 años adorado por las divas, desde Beyoncé hasta Lady Gaga

El diamante amarillo fue descubierto por primera vez en Sudáfrica en 1877 y adquirido por Charles Lewis Tiffany un año después por 18.000 dólares. Desde allí, la piedra fue llevada al gemólogo jefe de la joyería, quien supervisó cómo se adaptaba a un corte de cojín con 82 caras. Hizo su primera aparición pública en el cuello de la Sra. E. Sheldon Whitehouse en el Tiffany Ball de 1957 y cuatro años más tarde Audrey Hepburn lo popularizó gracias a Desayuno con diamantes. Además de Gal Gadot, solamente Lady Gaga y Beyoncé habían llevado el accesorio en las últimas cinco décadas. La primera, para recibir su Oscar en 2019 con un look de Alexander McQueen homenaje a Holly Golightly; la segunda, como parte de una campaña para la casa joyera, lanzada el pasado agosto, en la que también viste un diseño negro y recogido alto, a la manera de Hepburn.