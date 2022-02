Asesinatos, glamour y diamantes… por qué deberías ir al cine a ver este ‘thriller’ lleno de misterio

Ir al cine es siempre una buena idea. Aunque existen otras formas de disfrutar de una película, ninguna te aporta la experiencia de la gran pantalla. El olor a palomitas y una buena butaca hacen del cine un plan perfecto. Después de casi dos años en los que hemos frecuentado menos las salas, el estreno de Muerte en el Nilo el próximo 18 de febrero es una de las poderosas razones para divertirse de nuevo delante de la gran pantalla, pero hay otras. La experiencia colectiva –y, al mismo tiempo, profundamente individual– que supone ver una película en una sala rodeado de desconocidos que comparten lo que tú estás sintiendo; el poder olvidarnos del móvil durante hora y media (o más) y dejarnos llevar por lo que sucede en la cinta y, por último, pero no por ello menos importante, las palomitas. Sí, puedes hacer palomitas en tu casa, pero nunca sabrán tan bien como en una sala de cine.

Por eso, tanto si eres de los que no se pierde un estreno en la gran pantalla como si no has pisado una sala durante largos meses, la última apuesta de Disney es la excusa perfecta para ir al cine y experimentar todas las emociones que es capaz de despertar en nosotros el séptimo arte. Muerte en el Nilo es un thriller de misterio con grandes dosis de caos emocional, amores obsesivos, glamour de los años 30 y, sí, también diamantes. De hecho, cualquiera que haya leído la novela de Agatha Christie de 1937 recordará que un collar de perlas –robado a la heredera Linnet Doyle– desempeñaba un papel fundamental. Pues bien, en esta nueva versión es un impresionante diamante Tiffany amarillo el que luce la actriz Gal Gadot en su papel de Linnet Doyle.

La trama

Dirigida por el irlandés Kenneth Branagh, la trama de Muerte en el Nilo nos lleva a las vacaciones en Egipto del famoso detective belga, Hércules Poirot, a bordo de un glamuroso barco de vapor por el Nilo, El Karnak. Pero este trayecto se transformará en una aterradora búsqueda de un asesino que amarga, no solo el viaje de los presentes, sino la luna de miel de una pareja idílica, que se ve truncada trágicamente. Toda la aventura tiene lugar en un paisaje de leyenda, con fabulosas vistas al desierto y a las majestuosas pirámides de Giza como testigos de un cuento de pasión desenfrenada y celos destructivos.

Los protagonistas son un grupo de personajes cosmopolitas que pertenecen a las altas esferas de los años 30, de ahí la importancia del vestuario. Bordados lujosos, tejidos ricos y de calidad y suntuosos drapeados componen los impecables estilismos que lucen los protagonistas y que funcionan armoniosamente en la pantalla durante todo el metraje. En Muerte en el Nilo, los giros impactantes de guion y los dilemas de la propia historia te mantendrán en vilo pegado a la butaca hasta el estremecedor desenlace final.

El equipo

Muerte en el Nilo vuelve a reunir al equipo responsable del éxito de Asesinato en el Orient Express, protagonizada por Kenneth Branagh encarnando al célebre detective Hércules Poirot. El actor y cineasta irlandés está acompañado de un reparto estelar de sospechosos entre los que destacan nombres como el de Tom Bateman, Annete Bening –nominada al Oscar en cuatro ocasiones–, Russel Brand o Gal Gadot, entre otros.

El guion de Muerte en el Nilo es obra de Michael Green a partir de la famosa novela de Agatha Christie. Green es uno de los escritores de moda de la industria y autor de títulos como Logan, Alien: Covenant y Blade Runner 2049. Además, está producida por Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg y Kevin J. Walsh, con Matthew Jenkins, James Prichard y Matthew Prichard como productores ejecutivos.

No te pierdas el estreno de Muerte en el Nilo el próximo 18 de febrero solo en cines.

