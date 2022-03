Ana Fernández brilla con otro vestido viral en el regreso más esperado

No hay forma más magistral de brillar en una fiesta o presentación que dándose un baño de lentejuelas. De hecho, recientemente, hemos visto cómo dos mujeres conseguían un impacto total con esta tendencia. Por un lado, Kate Middleton lo hacía en su regreso a una alfombra roja durante el estreno del último título de la saga de James Bond, Sin tiempo para morir, y repetía efecto con su diseño verde esmeralda la pasada semana. Por otro, desde la televisión, comprobábamos la apuesta más deslumbrante de Eva González en las batallas finales de La Voz. Ahora, es la actriz madrileña Ana Fernández la que brilla y suma un acierto más a sus elecciones de moda más virales tras su look transparente en Mallorca a mediados de noviembre al que acompañó una anécdota.

El regreso más esperado que llega nueve años después

Ayer en Madrid, se presentaba una de las miniseries más esperadas de la temporada, Los Protegidos: El regreso. La producción supone recuperar un título (Los Protegidos) que triunfó en 2012, año en el que concluyó su tercera temporada. Además, estos cuatro nuevos episodios volverán a reunir a algunos de sus protagonistas principales como Ana Fernández o Luis Fernández, tal y como ya se adelantó el pasado mes de marzo.

No es raro que para tan señalada ocasión, Ana Fernández haya buscado un look de impacto. En concreto, la actriz madrileña, de 32 años, ha querido definir su imagen con un minivestido de lentejuelas plateadas. Una propuesta de Victoria, firma creada en Sevilla en 2015 por Vicky Martín Berrocal, que hace tipazo gracias a su diseño estratégico, ya que posee grandes hombreras de estilo ochentero que realzan el torso y drapeados en la parte central que hacen cintura de avispa. Para complementarlo, la protagonista de Los Protegidos: El regreso ha querido llevar unas sandalias al tono de Jimmy Choo y añadir un brillo extra a su imagen final con brillantes pendientes de RABAT, que dejaba al descubierto al peinar su melena despejada del rostro.

Un vestido transparente con anécdota

Durante la entrega de los 40 Music Awards 2021 en Palma de Mallorca, Ana Fernández causó sensación con un vestido brillante y transparente que recordaba a elecciones virales de Jennifer Lopez o Cristina Pedroche. Sin embargo, lo que llamó la atención e hizo que su apuesta (adquirida en Wallapop) fuera más comentada aún fue que por su espalda colgaba la etiqueta de la prenda. Lo que en un principio pareció un despiste no lo era, sino que tenía una explicación lógica e intencionada que la propia actriz compartió con todos sus seguidores: "La etiqueta que formaba parte de este look escondía un mensaje muy importante: solo con el hecho de darle una segunda vida a este vestido, hemos ahorrado 1.702 litros de agua, 15 kg de dióxido de carbono en el aire y además, hemos contribuido a que haya menos contaminación de microplásticos en los mares. Es lo que hubiera supuesto hacer un vestido nuevo. Al final, estrenar no significa ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez".