Ana Fernández revela el secreto del 'despiste' viral de su look JLo La actriz se viste de la Diva del Bronx y nos da una lección

Los 40 Music Awards 2021, celebrados en Palma de Mallorca, fueron la ocasión ideal para que actrices y artistas invitadas volvieran a conquistarnos con sus elecciones de moda. Pero sin duda, entre las más destacadas estaba Ana Fernández, que ha sorprendido a todos con un estilismo cuajado de brillos y transparencias solo apto para las más atrevidas. ¿A quién te ha recordado su look? Seguro que te han venido a la mente los potentes vestidos de dos celebridades que a menudo hacen gala de su exuberante personalidad sobre la alfombra roja. Sí, nos referimos a Cristina Pedroche y JLO.

Casualmente, fue en 2016 cuando la cantante y la presentadora lucieron diseños semitransparentes como el que la intérprete ha llevado en esta edición de los premios musicales. Jennifer Lopez lo hizo en el marco de la celebración de la 17ª edición de los Grammy Latinos mientras Pedroche se decantó por una opción parecida (firmada por Pronovias) para presentar las campanadas con que cerramos el año 2015.

Sin embargo, nos atreveríamos a decir que la de Ana Fernández es una apuesta más próxima a la estética de La Diva del Bronx. Y es que la protagonista de Los Protegidos y pareja del vocalista de Marlon, ha puesto el broche a su estilismo con unas llamativas extensiones recogidas en forma de coleta baja hasta la cintura para acentuar más su estilizada silueta. Un peinado que, sin duda, recuerda también a esos con los que JLO conquista a sus fans en sus conciertos. Todo un acierto por parte de su amigo incondicional Gabriel Llano, el estilista que también está detrás de los looks de belleza más poderosos de Isabel Junot, Andrea Duro o Juana Acosta.

A diferencia de en los premios Platino, donde vimos una versión de Ana mucho mas naíf, en este evento la propuesta de Gabriel ha sido más sofisticada y muy seductora. Manteniendo la estética rock en el maquillaje que tanto le gusta a la actriz, ha optado por resaltar la mirada con un ahumado en tonos plateados y marrones, a juego con las aplicaciones del vestido y los zapatos. También destacaba la piel ligeramente bronceada y con toques estratégicos de polvos e iluminador para marcar los contornos del rostro y resaltar aun más sus facciones.

La anécdota del vestido que también vivió Meghan Markle

Además de por su llamativo diseño semitransparente, Ana también ha protagonizado un momento anecdótico y es que dejó al descubierto la etiqueta del vestido. Este gesto podría parecer un pequeño descuido. Similar al que tuvo la duquesa de Sussex en uno de sus viajes oficiales junto a Harry. Fue durante su tour por Oceanía en 2018, en Tonga, cuando olvidó quitar la etiqueta a su vestido rojo de Self Portrait. Un despiste que nos puede pasar a cualquiera con las prisas y que por supuesto no quita mérito a la puesta en escena de la intérprete en Palma de Mallorca.

Sin embargo, tal y como ha revelado Ana Fernández a sus seguidores por medio de su perfil oficial de Instagram, lo suyo no fue un accidente sino un acto intencionado que explica de esta manera: "la etiqueta que formaba parte de este look escondía un mensaje muy importante: solo con el hecho de darle una segunda vida a este vestido, hemos ahorrado 1.702 litros de agua, 15 kg de dióxido de carbono en el aire y además, hemos contribuido a que haya menos contaminación de microplásticos en los mares. Es lo que hubiera supuesto hacer un vestido nuevo. Al final, estrenar no significa ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez". Así, la actriz nos ha dado una importante lección de sostenibilidad en pro de la moda circular y el cuidado y mantenimiento, tan necesario, de nuestro planeta. Además, cabe añadir que el vestido era una prenda adquirida en el portal de compra-venta de artículos de segunda mano, Wallapop.