Paz Vega reafirma su idilio con las lentejuelas con su mono 'wrap' favorito

La pasada noche, Mask Singer llegó a su final y con ello el repertorio de brillantes looks del que ha presumido su 'investigadora' Paz Vega a lo largo de esta segunda temporada. Semana tras semana, nos sorprendía con una nueva apuesta de lujo en la que no faltó jamás el brillo. Y aunque en sus salidas por Madrid prefiere los vestidos fluidos y las zapatillas básicas, cuando toca vestirse de gala, la sevillana se enfunda en vistosas lentejuelas con escotes de riesgo y los cortes más favorecedores. La gran final del exitoso concurso no fue la excepción, ya que recurrió a una de sus estrategias de acierto seguro para atrapar miradas y estilizar la figura, un mono cruzado con especial guiño a Málaga.

Reafirmó su idilio con el brillo

Para este último episodio, Paz Vega escogió un mono bañado en sutiles lentejuelas de color azul medianoche, una variante elegantísima de su habitual favorito, el negro. Llama especialmente la atención el favorecedor diseño de esta pieza, pues hablamos del modelo wrap o cruzado del que Tamara Falcó es principal embajadora, pues simula un vientre plano y estrecha la cintura. Como añadido, llevó un cinturón negro para reforzar dicho efecto y culminó con unos pantalones palazzo, que alargan aún más el cuerpo.

El estilismo que la convenció

No sorprende que, al encontrar una prenda que le siente como un guante, la actriz quiera reformularla una y otra vez. Su deslumbrante mono azul de anoche nos transportó directamente a la más reciente edición del Festival de Cine de Málaga, hace apenas unos meses, a cuya inauguración acudió con una versión menos ostentosa del mismo diseño, ratificando su gusto por la eterna elegancia y comodidad que ofrece el mono cruzado.

Tendencia suprema para las invitadas

También en Málaga, su compañera de profesión Anna Castillo puso en práctica los beneficios de esta silueta, también repleta de lentejuelas. Sin embargo, lo hizo a través de un conjunto de chaqueta corta con pantalón de traje, de Missoni, cuyo corte a la cintura generó el mismo efecto 'cintura de avispa' que otorga el mono cruzado. No es la primera vez, de hecho, que coincide con otra actriz a través de un look a todo brillo, pues conectó con una de las protagonistas de Élite unas semanas atrás.

