Paz Vega se baña en lentejuelas una vez más con su nuevo vestido transparente

En su nueva etapa como jurado del exitoso programa 'Mask Singer', Paz Vega nos ha dejado una lista de anecdóticos looks con una seña de identidad común, dejando entrever un patrón en su estilo este 2021. Primero, fuimos testigos del minivestido 'brilli-brilli' que la conectó con otra conocida actriz española, y tan solo días después, de un ceñido diseño de lentejuelas geométricas en referencia al look más cañero de la Reina. Ha acudido al Festival de Cannes en calidad de madrina de la 5º edición del Festival de Ibiza, Ibicine, que se presentará en La Croisette a lo largo de estos días. De cara a esta anhelada celebración, no sabíamos qué esperar en términos de moda, aunque solo había que fijarse bien para predecir el luminoso estilismo que ha escogido para su estreno sobre la alfombra roja francesa.

Se ha superado: otro 'vestido glitter' en su repertorio

Si bien las selectas invitadas que han desfilado en La Croisette estos días son, en su mayoría, devotas del brillo y los diamantes, Paz Vega ha canalizado su lado atrevido para demostrar la maestría que tiene en llevar el total look de lentejuelas. Lo ha conseguido gracias a este vestido de cuello redondo y mangas largas de tipo globo en tejido transparente con bordados de lentejuelas a modo de estampado 'art déco', a la moda de los años setenta. Este diseño del libanés Elie Saab lleva en su versión original un cuello alto negro, puños en las mangas y un cinturón sencillo, los cuales fueron descartados por la actriz en busca de un look apto para la Riviera en verano. Lo complementó con unas sandalias de tacón negras y un cinturón con hebilla de pedrería.

Este sensual diseño de transparencias pertenece a la colección Otoño/Invierno 2021 de Elie Saab, una entrega que el mismo creador definió con tres palabras: confianza, fuerza y atractivo. Tras las adversidades que nos ha tocado vivir colectivamente este pasado año, el libanés quiso aludir al power dressing de la 'era disco', en plena liberación social y laboral de la mujer, para vestir a sus heroínas. Lo hace a través de un juego de volúmenes, transparencias y mucho brillo, que sin duda se traduce en una actitud arrolladora, como aquella que nos transmite la intérprete.

Muchas se hubiesen mostrado renuentes a agregar impresionantes joyas a este look de lentejuelas, pero la actriz hace gala de su experiencia en la alfombra roja al deslumbrar (literalmente) con un par de pendientes en oro blanco de 18 quilates con diamantes de 12,67 quilates, de la colección Haute Joaillerie de Chopard, un anillo en oro blanco de 18 quilates con 1,32 quilates de diamante, de la colección Precious Lace de la misma casa, y un anillo Happy Precious en oro blanco de 18 quilates con diamantes de 1,22 quilates, también de Chopard.

Del plató a la Costa Azul

En un principio, pensábamos que limitaría esta serie de vestizados reflectantes a la pantalla chica, donde sorprende semana tras semana en su reciente faceta como jurado. Cannes, sin embargo, resultó ser el motivo justo para que desfilara alguno fuera del estudio. El de la imagen fue su última apuesta de este estilo antes de esta noche, un vestido midi de paillettes azul petróleo con cuello perkins, abertura lateral en la pierna y espalda al descubierto, confeccionado por la firma valenciana Koahari.