El gran acierto de Myriam Lapique: una madrina de largo y fucsia

Aunque la protagonista del día es la novia, en este caso Amelia Millán, también las madrinas asumen un rol determinante y ello implica la elección del estilismo perfecto. Y eso es justo lo que ha sucedido en la boda de Felipe Cortina, el cual acudió al altar con su madre, Myriam Lapique, del brazo y causando sensación con su look. ¿La apuesta? Un vestido de color fucsia cuyas características lo convertían en uno de los más favorecedores de la temporada. Toma nota de todos los detalles porque, si tú también serás madrina pronto, te encantará ir tan guapa como la madre del novio en esta gran celebración.

Madrinas de rosa: la tendencia que marca Myriam Lapique

¿Estás en busca y captura de un look de madrina perfecto? Si has tomado nota de las tendencias más fuertes en este ámbito, habrás notado cómo el rosa, en todas sus versiones, es realmente protagonista. Y no solo en el terreno de madrinas, sino también en el de invitadas y en de ropa de calle en general. Y eso es algo que parece tener muy claro Myriam Lapique, la espectacular madre del novio (Felipe Cortina). Así llegaba, del brazo de su hijo, a la Iglesia donde se celebraría en enlace. Y, a pesar de que Tamara Falcó causó sensación con su vestido de flores y Marta Ortega con el diseño-joya, era imposible no fijarse en el favorecedor vestido midi de la madrina, con un rosa fucsia muy en tendencia. Se trata de un diseño de Jantaminiau Couture -mismo creado del vestido de la novia- confeccionado en crepe de seda con un favorecedor escote drapeado como principal protagonista. Myriam lo combinó con stilettos de tacón y bolso de mano en la misma gama de colores.

Como has podido ver, Myriam Lapique ha querido otorgar toda la atención al rosa a base de un look monocolor que, pase lo que pase, siempre es un acierto de estilo. Además, la madrina se mantiene extrasencilla y aprovecha lo favorecedor del escote de hombros caídos para dejarlo desnudo y lucir, únicamente, unos pendientes de aro-joya. Añade el contrapunto especial a través de su bolso de mano, también rosa pero adornado por un estampado floral clásico.