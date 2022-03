El nuevo estreno de Nuria Roca por menos de 30 euros ¡que ha combinado con sandalias en diciembre!

Gracias a presentadoras como Eva González, Tamara Falcó o Pilar Rubio la televisión no es solo un espacio gobernado por el entretenimiento. También la moda se convierte en protagonista gracias a los looks que escogen para sus citas con el plató. En ese sentido, Nuria Roca es una de las más polifacéticas. No hay una sola tendencia, estampado, anchura o color con el que no se haya atrevido (razón por la que podríamos llegar a considerarle incluso la Máxima de Holanda española). Los estilismos que luce en El Hormiguero se han convertido ya en uno de los momentos más esperados para sus fans, ya que presenta algunas novedades de la temporada que deberíamos fichar. Es algo que ha sucedido con una falda made in Spain de su último look, un diseño de Mango que no solo nos ha convencido por el largo o el color, sino por su precio.

Como es habitual cuando presenta al detalle sus combinaciones televisivas, fue la propia Nuria quien aclaró a sus seguidores de dónde era cada prenda del look. Se trata de una costumbre de la presentadora que su comunidad de followers agradece enormemente, ya que siempre le pone las cosas muy fáciles a las fans que quieren imitar sus combinaciones. En el caso de la falda de la firma española -que es una de sus marcas favoritas-, se trataría de un modelo de la colección Otoño/invierno que costaría 29,99 euros. Un básico del armario que, al ser en color beis, podemos combinar con todas las prendas que se nos ocurran, desde una clásica camiseta blanca a una camisa deconstruida al estilo de las que colecciona Rania de Jordania.

La tendencia más arriesgada

Sin embargo, Nuria prefirió lucir la prenda midi con un jersey morado de American Vintage, creando un estilismo invernal pero con ese toque 'colorinchi' que tanto le apasiona a la presentadora. No fue la única pincelada con la que sumó puntos de alegría al look. Y es que el toque final lo puso con unas sandalias de escote en forma de 'T' de Givenchy. Su estrategia para lucir el calzado abierto en invierno fue la de combinarlo con unas medias semitupidas de plumeti por debajo. Una decisión de estilo que no convenció a todos sus fans, pese a que algunas de las influencers más reconocidas por su estilo -como Chiara Ferragni o Leonie Hanne-, están a favor del mix (sobre todo si se lleva con diseños estampados).

Fans a favor... ¡y en contra!

Aunque, por lo general, los looks de Nuria suelen recibir la aprobación masiva por parte de sus seguidores, en esta ocasión su elección ha dividido a su comunidad. Por un lado, estaban aquellas que afirmaban que la presentadora de estilo más versátil de la televisión era capaz de triunfar con todo tipo de mezclas, incluso llevando sandalias en diciembre: "Qué estilazo tienes!!! Nadie como tú para defender esos zapatos!!!!!" o "Ese tipo de faldas me encanta y a veces no se cómo combinarla, pero la medias de puntitos y los zapatos me chiflan 😍". Pero también gran parte de sus followers no terminaban de ver con buenos ojos la combinación de medias y zapatos semiabiertos. "Me sobran las medias" o "El jersey y la falda preciosos pero los zapatos y las medias chirrían un poco, de todas maneras a ti todo te queda bien 💝 💕", fueron otros de los comentarios que recibió.