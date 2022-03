El look de Eva González que quizá te habías perdido y es perfecto para todas las edades

De básicos vive la moda. Una máxima que las mujeres con más estilo llevan grabada a fuego y se ha convertido en uno de sus mejores trucos para acertar siempre. Es el caso de Eva González, quien con 40 años recién cumplidos arrasa con sus estrenos de Zara y sus looks de invitada. Pero, si hay algo que destaca del estilo de la presentadora es su capacidad para combinar, reciclar y transformar esas prendas comodín de fondo de armario en impecables looks para el día a día. Así lo ha demostrado durante los días de desconexión que está disfrutando en Sevilla junto a su marido y su hijo, donde la pasada semana estrenó su look más cómodo con falso mono, cárdigan de punto y zapatillas. Un estilismo que ella misma ha superado con el look todoterreno que sienta bien a cualquier edad.

Vaqueros, camisa y zapatillas. Así posaba recientemente Eva en sus redes sociales, en un look que parece haber pasado desapercibido pero que, curiosamente, es uno de sus mayores aciertos. Y es que la presentadora ha sabido combinar todo lo que le pedimos al conjunto perfecto: comodidad, versatilidad y mucho estilo. Para conseguirlo, no ha hecho sino recurrir a las prendas básicas de todo armario femenino: unos pantalones vaqueros tobilleros, de talle alto y pernera ligeramente holgada, camiseta blanca, sobrecamisa azul de corte masculino y zapatillas multicolor.

Una apuesta perfecta y comodísima para llevar durante todo el día, muy favorecedora (gracias al talle alto de los pantalones y el escote redondo de la camiseta) y con toques de tendencia como son los rotos de los vaqueros y las zapatillas, el calzado estrella de la temporada. Pero lo mejor, es que se trata de una combinación que podrás llevar desde los 20 a los 50, ya que resulta apropiada para todas las edades.

Así, Eva ha demostrado una vez más que es posible vestir bien sin necesidad de invertir mucho dinero en ropa. El secreto está en saber reciclar cada una de tus prendas para crear looks aparentemente muy diferentes, como ya hiciera con sus pantalones de cuero de Zara o los pitillo negros que combina con blazer y zapatillas.

