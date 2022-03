Eva González convierte sus zapatillas preferidas en la mejor elección para llevar con pitillos

Celine, Chloe, Zimmermann, Proenza Schouler... Podríamos enumerar un sinfín de firmas que han dejado a un lado los pitillos presentando sus colecciones otoñales. La pasarela parece estar de acuerdo: las anchuras skinny ya no tienen cabida en el armario. Mientras, cortes palazzo, rectos o culotte buscan convertirse en el relevo del fitting que recuerda a una segunda piel. Sin embargo, Eva González no comparte la misma opinión. La presentadora de La Voz le lleva la contraria a las tendencias con sus últimos looks en los que demuestra que sí, los pantalones más estrechos del armario pueden seguir funcionando si los combinamos con prendas concretas. ¿Su estrategia para una mezcla con estilo a la última? Actualizar el diseño que lleva triunfando en el armario una década con básicos 'todoterreno' como la americana y las zapatillas Converse.

Eva González se compra el pantalón 'mágico' de Zara en dos colores

Era difícil imaginar en 2010 que aquellos pantalones terminarían perdiendo fuerza en algún momento. Pero como todo vuelve, es el turno de que los pitillos dejen paso a cortes más sueltos y cómodos. Lo que no significa guardarlos en el armario hasta dentro de otros 10 años. La parte positiva es que podemos seguir llevándolos, tal y como Eva demuestra, si los integramos en un look de tonalidades neutras. Unos skinny vaqueros, blancos o negros -como los de la modelo-, funcionarán a la perfección con prendas en los mismos colores dando lugar a una mezcla muy elegante. El mejor ejemplo lo encontramos en la que escogió para una sesión de fotos hace un par de semanas.

La estrategia de los 3 colores

Su estrategia no fue otra que apostar por básicos infalibles que sumaran puntos de estilo a sus pitillos negros. Y, tanto el 7 de septiembre como este miércoles, Eva optó por una camiseta blanca a modo de punto de partida. Un lienzo al que, para su segundo look reciclando los vaqueros skinny, agregó una americana beis oversize. La forma de contagiar el binomio de la personalidad sofisticada de la prenda del armario masculino por excelencia. Y, ya que en 2020 la blazer se lleva en todo tipo de combinaciones (más allá del traje), la modelo también escogió sus míticas All Star como punto final del look tricolor.

Y para terminar, un bolso

De esta manera, Eva no solo nos descubre dos alternativas si nuestro objetivo es prolongar (al menos por un tiempo) el uso de los pitillos. También ha dado con mezclas perfectas para cualquier cita, desde un plan informal con amigas a una jornada en la oficina. Y es que la comodidad de los vaqueros y las sneakers es fundamental para las combinaciones rutinarias. Nuestro consejo, para ponerle el broche de oro a cualquiera de ellos, consistiría en añadir un bolso versátil en el que cabe todo lo necesario para pasar el día fuera de casa.