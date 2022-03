El bañador de Chrissy Teigen, el look premamá más sexy para la piscina o la playa

Meghan Markle, Romee Strijd o incluso Ana Boyer, cada vez es más larga la lista de mujeres que se resisten a comprar ropa premamá en sus embarazos. Y la explicación es más que lógica, formando parte del club de mejor vestidas, seguir las tendencias es una de sus pasiones, por lo que prefieren apostar por los estrenos de la temporada independientemente de los cambios que experimente su figura. Faldas mini, vestidos ceñidísimos o incluso estampados XL son algunos de los detalles que hemos podido encontrar en sus looks que, según las expertas de estilo, tendrían menor cabida en el armario de embarazada. La última en romper las normas del dress code ha sido Chrissy Teigen. La modelo no solo está viviendo un sueño desde que averiguó que iba a ampliar la familia, sino que disfruta compartiendo los avances de su incipiente barriguita con su comunidad de seguidores. Su perfil ha mostrado desde looks de diario hasta modelos de baño, y no uno cualquiera, sino un bañador muy atrevido que nos encanta.

VER GALERÍA

Así descubrió que estaba embarazada, la anécdota más curiosa de Chrissy Teigen

Siguiendo los pasos de las influencers Alice Campello o María Fernández-Rubíes, Chrissy no renuncia a su gusto personal -uno de los más atrevidos de la alfombra roja- y ha apostado por un diseño que se aleja de la moda premamá con el que deja ver su tripita de embarazada. Su estreno veraniego es un modelo negro de tirantes que, si bien podría parecer, en un primer momento, un diseño clásico, solo hay que echarle un vistazo a la parte delantera para descubrir por qué es una prenda de 'efecto Wow'. Y es que la nueva adquisición de la maniquí destaca por sus cut outs, unas aberturas triangulares en la zona delantera que dirigen toda la atención a la zona del abdomen.

VER GALERÍA

Alice Campello, una embarazada que presume de silueta premamá en ropa de baño

Firmado por Gigi C, el de Chrissy es el modelo Gianna, un diseño que cuesta 146,50 euros y que convirtió a la maniquí en la premamá más sexy del verano. Además del look negro, que fue el que escogió -en el tono más elegante de la paleta-, también hay otros matices veraniegos como el rojo, el blanco, el amarillo lima, el azul o incluso el rosa fucsia (estos dos últimos sí están rebajados a 73,67 y 102,14 euros respectivamente). Y aunque es un diseño pensado para la playa, la propia web da alternativas que permiten lucirlo en el día a día. "Llévalo con unos pantalones de cintura alta y unos tacones para una noche de chicas", recomiendan desde la firma.