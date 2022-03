Así descubrió que estaba embarazada, la anécdota más curiosa de Chrissy Teigen

El embarazo de Chrissy Teigen no solo ha pillado a sus fans por sorpresa. La propia modelo tenía serias dudas de que pudieran ampliar, una vez más, la familia. Sin embargo, tal y como afirma una de las expresiones más populares en cuanto a concebir se refiere, a veces es cuando dejas de intentarlo que sucede. Es algo que la maniquí ha compartido con sus seguidores a través de su perfil dando todos los detalles de cómo se enteró de que estaba esperando a su tercer hijo con el cantante John Legend. Lo cierto es que, si algo conquista de su personalidad -uno de los secretos para conseguir que su comunidad de followers le tenga tanta estima- es la naturalidad (y el humor) con la que trata todos los aspectos de su vida, desde trabajo hasta maternidad pasando por su relación con el artista. Este fin de semana se ha sincerado por completo tratando de explicar un tema más delicado, ya que cuando pasó por quirófano para quitarse los implantes de pecho, un test le dio un resultado incorrecto, ya que sí estaba embarazada.

La propia modelo relató en su perfil que no puedes hacerte una operación de pecho estando embarazada, sin embargo, tanto ella como los profesionales, no dudaron de la veracidad del test. Sin embargo, pocas semanas después de que le quitaran los implantes, Chrissy se hizo una prueba de embarazo por su cuenta. "Desde hace muchos años me hago test de embarazo casi cada mes, rezando por ver un positivo algún día. Solo por hacerme ilusiones. Pero nunca antes había tenido un positivo". Y es que los dos hijos del matrimonio, Luna y Miles, fueron fruto de la fecundación in vitro.

"Sin embargo, la mañana del lanzamiento del nuevo álbum de John, se levantó a las 3 de la mañana para hacer Good Morning America. Me desperté con él y estaba como tío, igual debería hacerme mi test mensual para decepcionarme. Pero no me decepcioné, me asusté muchísimo. ¿Estaba segura de que no deberías quitarte las tetas estando embarazada? Bastante segura. Así que le rezamos a los dioses de las operaciones de pecho de que todo estuviera bien. Fui a cada cita aterrorizada. Incluso sin la cirugía, no pensaba que pudiera quedarme embarazada de ninguna manera, así que las probabilidades parecían pocas. Pero lo que dicen a menudo puede ser real, cuando te rindes, la vida encuentra la forma de sorprenderte. En resumen, mis tetas dolían", relataba con ilusión la modelo.

De hecho, ella misma confía en que compartir su historia sirva de aliento a otras mujeres que estén intentando la fecundación asistida. "Espero que esto le dé esperanzas a alguien. La fecundación in vitro fue una elección genial para nosotros. Muy dura, pero nos dio a dos monstruos preciosos. Os prometo que nunca pensé que podría. Además sigo muy preocupada. Una parte de mí echa de menos la seguridad de mis embriones perfectos, creados en su pequeño plato. Me parecían intocables y seguros. Ahora me siento como si fuera una cáscara de huevo".