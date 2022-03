¡Imposible disimular! Chrissy Teigen enloquece a sus fans con su inesperado posado

La modelo Chrissy Teigen se ha convertido en toda una experta en hacer viral cada publicación que comparte con sus seguidores. Bien sea por la naturalidad con la que habla de cualquier tema, como su reciente operación de pecho que generó un debate entres sus seguidores, o porque no se corta a la hora de contestar a sus haters con educación, pero con mucha decisión. Tampoco faltan contenidos en los que destapa su lado más irónico y un humor al que nadie puede resistirse. Ayer, la estadounidense, casada con el músico, cantante y actor John Legend, decidió mostrar a todos sus seguidores un vídeo en el que aparecía frente a un espejo y mostraba un evidente cambio físico que responde a una única razón: está embarazada de su tercer hijo. La locura de emociones entres sus seguidores no se ha hecho esperar.

VER GALERÍA

En las imágenes, podemos ver a Chrissy Teigen posar frente un espejo mientras se graba con su teléfono móvil. "Mira este tercer bebé [...]", comenta la modelo, de 34 años, mientras posa su mano sobre una abultada tripita. Un embarazo que no disimula al lucir unos pantalones leggins muy ajustados que definen perfectamente su nueva silueta. De este modo, la estadounidense confirma esta noticia tras los comentarios que han generado las imágenes del vídeo musical del tema Wild de su marido, John Legend, lanzado ayer. En él, ambos aparecen en la playa y él acaricia el vientre de ella. Los comentarios sobre su estado no se hicieron esperar y, finalmente, ya tienen confirmación.

Ni 'fitness' ni vientre plano, Chrissy Teigen se sincera sobre el postparto

VER GALERÍA

Se convertirán en familia numerosa

El 14 de septiembre de 2013, Chrissy Teigen y John Legend, que se comprometieron en 2011 tras cuatro años de noviazgo, se casaban en una íntima ceremonia que tuvo lugar en Lago di Como, en la región italiana de Lombardía. Una boda a la que faltaron invitados conocidos como la modelo Brooklyn Decker o al rapero Kanye West; y en la que la novia estaba espectacular con un diseño de corte princesa diseñado por Vera Wang. Dos años después, ambos anunciaban que se convertirían en padres primerizos, mediante un proceso de fecundación asistida.

Novedades en el 'baby boom' de las modelos: nuevos embarazos y un nacimiento

VER GALERÍA

“John y yo estamos muy felices de anunciar que nosotros estamos ‘embarazados’ :) Como muchos sabéis, hemos estado intentando tener un bebé durante mucho tiempo. No ha sido fácil, pero no paramos de intentarlo porque no podíamos esperar para traer nuestro primer hijo al mundo y hacer crecer la familia. Estamos muy emocionados de que esto finalmente ocurra. Gracias por todo vuestro amor y buenos deseos”, precisaba la modelo que daría a luz una niña, Luna Simone Stephens el 14 de abril de 2016. Dos años después, el 16 de mayo de 2018, la pareja celebró con felicidad el nacimiento de su segundo hijo, Miles Theodore.