Chrissy Teigen explica divertida los motivos por los que va a operarse el pecho

Chrissy Teigen ha conseguido coronarse a lo largo de los últimos años como una de las reinas de las redes sociales, y no ha sido debido a idílicas fotografías, posados imposibles o bodegones cuidados, sino a su naturalidad y espontaneidad. La modelo ha demostrado tener una gran capacidad para reirse de sí misma y es famosa por las ingeniosas respuestas que da a sus haters. Además, busca constantemente normalizar hablar de temas que otras influencers evitan, como la cara más dura de la maternidad, los altibajos de una relación que desde fuera parece perfecta o los problemas de autoestima que incluso las celebrities sufren. En una entrevista publicada el pasado marzo por la edición británica de Glamour, hacía referencia por primera vez a su operación de pecho, una intervención que se hizo hace más de una década y de la que se mostraba arrepentida. Ahora ha querido compartir con sus seguidores que va a volver a pasar por quirófano.

En estas declaraciones revelaba que decidió aumentar su talla de sujetador debido especialmente a los bikinis, puesto que posaba habitualmente con ellos y quería "rellenarlos más" y "tenerlos más firmes". Además, admite que en aquella época estaba totalmente obsesionada por su cuerpo hasta el punto de llegar a pesarse 3 veces al día, pero que la maternidad le ha ayudado a ver las cosas con perspectiva y a quererse más. También explicaba que, tras 10 años con los implantes, debía pasar por quirófano para sustituirlos por unos nuevos, pero que no le apetecía nada la idea. Sin embargo, ahora ha recurrido a sus redes para explicarles a sus seguidores que, finalmente, sí va a operarse, pero para quitarlos definitivamente.

Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, ha escrito con total sinceridad en su perfil: "¡Hola, hola! He publicado en Twitter que me estaba haciendo el test del Covid porque voy a someterme a una cirugía pronto. Como es normal, mucha gente tenía curiosidad (y ganas de cotillear), así que lo diré aquí: ¡Me voy a quitar los pechos! He estado contenta con ellos durante muchos aos, pero estoy cansada. Me gustaría poder abrocharme un vestido de mi talla y tumbarme boca abajo con total comodidad. ¡No es gran cosa, así que no os preocupéis por mí! Está todo bien. Todavía tendré pecho, pero serán simplemente grasa, de lo que realmente están hechos. Son una tonta y milagrosa bolsa de grasa ❤️".

Como era de esperar, numerosos amigos han querido dejarle palabras de ánimo, desde su compañera de profesión Naomi Campbell, quien ha escrito "Cuídate", hasta la actriz Michelle Pfeiffer, que ha dejado el emoticono de las manos rezando. A estos mensajes se han sumado otros miles de sus seguidores, incluso varias mujeres que compartían su experiencia para darle ánimos. "Te entiendo. Me quité mis implantes hace 6 semanas", "Yo lo hice el año pasado, la mejor decisión de mi vida. Estoy contenta con mi talla C", "¡¡Vas a sentirte feliz!! Me quité los mios y ahora la ropa vuelve a valerme" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer entre los casi 18.000 que recoge la publicación.