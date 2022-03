Alice Campello y María F. Rubíes presumen de embarazo con diseños florales

Con el embarazo de Meghan Markle, descubrimos que las normas de estilo premamá estaban empezando a cambiar. Aquellos diseños ideados para acoger las nuevas formas, no aparecían prácticamente en su armario. En su lugar, vestidos de invitada -looks que también escogen las expertas en moda- eran aquellos en los que se sentía más cómoda. Ha pasado más de un año desde aquel momento, pero su influencia sigue modificando el dress code para embarazadas. Es algo que hemos podido confirmar este verano echándole un vistazo a las elecciones de Alice Campello o María Fernández-Rubíes. Tanto la empresaria como la influencer han seguido llevando prendas de su armario, incluso en los meses en los que comienza a notarse la barriguita. Y analizando con todo cuidado sus perfiles sociales, hemos averiguado que son los vestidos de flores los que unen a ambas. Sí, tanto en modelos largos como en cortos.

Quienes sigan de cerca el estilo de María, bien sabrán que, a lo largo del año, no pierde oportunidad de lucir los looks más cortos del armario, usando como grandes aliados vestidos y minifaldas. Sin embargo, parece que en su embarazo, prefiere apostar por una estética más relajada y romántica -de hecho ha sido una de las que nos ha descubierto las maravillas de las sandalias de velcro-, ya que ha encontrado en los diseños largos de flores una alternativa sencilla y muy elegante para vestir en su día a día. Sobre estas imágenes, la influencer compartió con sus seguidores un diseño blanco con florecitas amarillas de Pull & Bear que customizó al incluir una camiseta de manga corta en amarillo mostaza. El toque final fueron unas sandalias de tiras de Au Revoir Cinderella con las que sumó centímetros de altura a la combinación.

Con tacones ¡o sneakers!

Eso no significa que solo los zapatos de tacón tengan cabida en sus looks más veraniegos. Es más, hace unos días, subió una imagen realizada por Elena Bau -la fotógrafa que se encuentra detrás de su increíble sesión de fotos premamá- dándole a otro vestido de flores un toque sporty. El diseño color vainilla con estampados rosas, amarillos y verdes, firmado por & Other Stories, estaba rematado con unas deportivas de Adidas que hacían juego con el matiz empolvado. Considerando que conforme pasan los meses del embarazo, la barriguita aumenta, no dudamos de que esta combinación será una de las que le veamos repetir a María para no renunciar a la comodidad durante el tiempo que le queda antes de salir de cuentas.

Little floral dress premamá

Si en la colección de María los vestidos largos o de largo intermedio son los que gozan de mayor popularidad, en el caso de Alice Campello es todo lo contrario. La empresaria no ha dejado que el embarazo cambie su estilo y ha estado reciclando su ropa en los primeros meses, cuando su figura mostraba cambios muy sutiles. De hecho, sorprendió hace unos días llegando a lucir un vestido de tubo con su barriguita, un reto que superó ya que no esperaba que le valiera. Uno de los ejemplos con los que demostró que no está reñida la moda premamá con los cortes más mini fue el del 15 de mayo, cuando compartió un look lavanda con florecitas blancas y abertura lateral. Una imagen que se llevó el 'me gusta' incluso de Chiara Ferragni y Fedez.

Con la cintura al aire

Apenas unos días más tarde, Alice compartía su segundo look floral. Aunque el del 20 de mayo no se trataba de un vestido sino de un conjunto de dos piezas. El diseño de Charo Ruiz Ibiza -de fondo blanco con rosas estampadas en tonalidades corales y azuladas-, un original traje de crop top y falda de volantes, demostraba que incluso los diseños que dejan la parte superior del abdomen a la vista son compatibles con el armario premamá. De esta manera, la empresaria pudo lucir una de las ventajas del look, que, según la página web: "Enfatiza la belleza de tu clavícula y cintura".