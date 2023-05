Cindy Crawford celebra sus bodas de plata de forma emotiva: 'No puedo imaginar una vida sin ti' La modelo de los noventa abre su corazón con unas palabras dedicadas a su marido, Rande Gerber, y recuerda cómo fue su enlace a los 25 años de casada

Tras un matrimonio frustrado con el actor Richard Gere, Cindy Crawford volvió a casarse el 29 de mayo de 1998, esta vez, con el ex modelo y empresario Rande Gerber. Ambos se daban el sí, quiero en una ceremonia íntima que se celebró en una playa de las Bahamas. De ese emotivo momento, ya han pasado nada más y nada menos que 25 años justo ayer. De hecho, la supermodelo de los noventa no ha querido perder la tradición de lanzar un emotivo mensaje a su marido con motivo de esta fecha tan señalada. Unas líneas por este aniversario de boda (sus bodas de plata) en las que abre su corazón para sus más de 7,6 millones de seguidores y ante las cuales no han podido evitar reaccionar algunas de sus amigas y compañeras de profesión.

Una boda perfecta

Junto a unas imágenes del día de su boda tomadas por el fotógrafo Arthur Elgort, Cindy Crawford abre su corazón para homenajear a su marido y hacer un balance vital de lo que ha supuesto estar junto a él este cuarto de siglo. "Hoy, hace 25 años que Rande y yo nos casamos en el Ocean Club de las Bahamas. Fue una boda perfecta, capturada por Arthur Elgort. Pasamos un hermoso fin de semana rodeados de familiares y amigos celebrando nuestro amor mutuo. Lo haría todo de nuevo en un segundo", comentó ayer 29 de mayo de 2023.

Sus dos hijos, su mayor bendición

Y añadió: "Quiero felicitarnos a “nosotros” por cumplir 25 años. Hemos sido bendecidos de muchas maneras, especialmente con nuestros dos hijos, Presley y Kaia Gerber. También quiero reconocer que incluso con todas las bendiciones, la vida está llena de altibajos y desafíos. Estoy orgullosa de cómo hemos navegado juntos por la vida, buscándonos el uno al otro en busca de fortaleza y consuelo. Has sido mi mejor amigo y mi roca y no puedo imaginar una vida sin ti. ¡Feliz aniversario, Rande Gerber!".

Mensajes de felicitación por parte de otras supermodelos de los noventa

Tras este emotivo mensaje y reflexión, las reacciones de compañeras y amigas no se han hecho esperar por parte de amigas y compañeras de pasarela con las que vivía su gran momento dorado en la década de los noventa. "¡Feliz aniversario! Ambos son merecedores de la vida que co-crearon. ¡Por muchos muchos más! 🥂💕" (Christy Turlington), "Sois una de las mejores parejas que conozco, en muchos sentidos ❤️❤️❤️" (Helena Christensen), "Feliz aniversario ❤️❤️❤️❤️" (Naomi Campbell), "Muchas más bendiciones y amor para ustedes dos y los suyos ❤️❤️❤️" (Amber Valletta).