Descubre el original método que aplicó Cindy Crawford con su hija Kaia cuando le enseñó a desfilar

Kaia Gerber protagonizó su primera campaña de moda cuando tenía solo diez años, pero no sería hasta un tiempo después, bien entrada en su adolescencia, que se atrevería a desfilar sobre la pasarela como ya había hecho, décadas atrás, Cindy Crawford. La joven aprovechó que tenía en casa a la mejor instructora para pedirle alguno que otro consejo y progresivamente se consolidó entre los rostros frescos de la industria, junto a Kendall Jenner o las hermanas Hadid. Lo que no sabíamos hasta ahora, sin embargo, su madre seguía una técnica infalible para enseñarle a modelar.

El truco de Cindy Crawford para aprender a desfilar, según Kaia Gerber

Kaia hizo su primera prueba como modelo en una campaña infantil para Versace, cuando tenía solo diez años, pero rápidamente su nombre empezó a resonar. Ahora no solo desfila sobre las pasarelas más mediáticas o protagoniza sesiones de fotos megavirales sino que, por si fuera poco, consiguió incursionar con éxito en el mundo de la interpretación.

2024 está siendo, de hecho, un período de logros sucesivos para la estadounidense de 22 años, al menos en el plano profesional, puesto que la hemos visto participar en la temporada 12 de American Horror Story, la galardonada comedia Bottoms y, más recientemente, en la recién estrenada serie Palm Royale, donde comparte pantalla con Ricky Martin.

Precisamente por este motivo, el debut de su nueva serie, acudió el pasado lunes al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde confesó los trucos de su madre, Cindy Crawford, para enseñarle a caminar como una verdadera top model. Explicó al presentador que Crawford la hizo mirar múltiples vídeos de modelos tropezando sobre la pasarela.

"Recuerdo que justo antes de hacer mi primer desfile, ella me sentó y reunió a toda mi familia y me mostró recopilatorios de modelos cayendo", confesó entre risas. "¡Ni siquiera supiera que podías caer de tantas maneras diferentes! Pero toco madera, nunca me he caído".

Madre e hija, mejores amigas

En la entrevista, la modelo también se ha sincerado sobre el apoyo que le han brindado sus conocidos padres desde que era una niña aspirante a actriz. Porque sí, antes de ser modelo, soñaba con subirse a escenarios de todo el mundo, aunque más específicamente de Broadway. "Yo era una niña de teatro total. Mi primer trabajo fue El Mago de Oz", dijo Kaia. No interpretó a Dorothy, como todas pensábamos, sino a otro personaje igual de necesario: "¡Árbol número 2! Me sentí muy decepcionada porque quería el papel que toda joven sueña con tener: Árbol número uno". Y tanto Cindy como el empresario Rande Gerber estuvieron allí, en la audiencia, durante cada una de sus presentaciones.