Kaia Gerber brilla con el mejor vestido de invitada y una melena rizada con maxivolumen

Aunque la noche de los premios Oscar y su posterior fiesta han sido hace un par de días, todavía seguimos analizando y descubriendo muchos de los looks que no se vieron en la alfombra roja. Es el caso de Kaia Gerber que, a pesar de no posar ante los focos, no se quiso perder el tradicional festejo que sucede a los galardones más importantes de la industria del cine. La modelo, que ahora se encuentra también muy centrada en su faceta de actriz (tiene pendiente de estreno la película SNL 1975 junto a Finn Wolfhard, de Stranger Things), quiso compartir con todos sus seguidores el estilismo por el que optó, con influencias ochenteras en su beauty look con el que arriesgó, y sin duda, acertó de lleno.

Kaia no acudió (o al menos, eso parece) con su novio, el actor Austin Butler, pero sí que lo hizo junto a su madre Cindy Crawford, quien también ha querido subir una historia a sus redes sociales de este momento especial con su hija. Las dos modelos deslumbraron decantándose por prendas de brillo para la gran noche de los Oscar. Por un lado, la joven de 22 años escogió un vestido largo con aplicaciones y con un escote de inspiración sirena, firmado por Celine y escogido por su estilista de cabecera, la estadounidense Danielle Goldberg. La increíble pieza que Kaia ya ha bautizado como "el vestido de sus sueños", se ajustaba perfectamente al cuerpo e hizo que se conviertiera en una de las mejor vestidas de la noche.

Sin embargo, su madre Cindy Crawford no se quedó atrás y además de demostrar el gran parecido que tiene con su hija, dejó claro que por ella no pasan los años y que sigue estando tan increíble como cuando pisaba con garbo las pasarelas en los 90. Así, ella también quiso lucir un look brillante y por eso, optó por un vestido de manga larga y cruzado de Alexandre Vauthier en el que se combinaba el negro con el azul marino y algunos destellos dorados.

Madre e hija confiaron su beauty look al peluquero Hoshounkpatin, quien quiso aportar en la melena de ambas mucho volumen. En el caso de Cindy, optó por un peinado con el que ya la hemos visto en muchas ocasiones y que siempre resulta favorecedor: raya al lado y cabello suelto y ondulado. En cambio, con Kaia Gerber prefirió arriesgar y darle una influencia algo ochentera con un pelo rizado algo cardado peinado sin ninguna división. Una sorpresa increíble porque la modelo (a excepción de la Gala Met de 2022) siempre lleva la melena lisa o con alguna onda más sutil. Coordinó su maquillaje al dar gran protagonismo a su mirada con una cejas bien marcadas y definidas y una sombra de ojos en color marrón, apuntándose así a la tendencia Brown makeup.