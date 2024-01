Kaia Gerber confiesa qué tuvo que hacer para convertirse en modelo

Nacer dentro de una conocida familia y, directamente, pasar a formar parte de la exclusiva lista de las Nepo Babies, no te asegura nada. ¡Que se lo digan a Kaia Gerber! Su increíble parecido físico al de su madre, la top model de los noventa Cindy Crawford, le ha abierto las puertas desde pequeña al mundo del modelaje, pero el camino no ha sido nada fácil para esta veinteañera. Son muchas las razones por las que ocupa nuestras líneas: sus historias de amor con actores de Hollywood, cambios de looks inesperados, apariciones sorpresas en fiestas... Pero en esta ocasión, lo hace por una confesión que nos ha sorprendido.

- Kaia Gerber rescata un exclusivo vestido de pasarela con más de dos décadas de vida

Al minuto de llegar al mundo y lanzar su primer llanto al aire, ya tenía colgada la etiqueta de 'afortunada'. Pero lo que no sabía nadie es que, años después, iba a seguir los pasos de su progenitora, aunque eso sí, tendría que trabajárselo por ella misma. A pesar de tener la oportunidad de recorrer un camino más breve que las demás aspirantes a pasear sobre la tarima, no fue nada sencillo. Así lo ha confesado en una reciente entrevista en la que ha desvelado qué es lo que tuvo que hacer para lograr hacerse un hueco, además de presumir de la belleza que comparte con Crawford y su 1,77 metros de altura que le acompañan.

- Los nuevos looks coordinados de Kaia Gerber y Austin Butler, la pareja de moda

Desde hace varias temporadas la hemos visto subida a los catwalks alrededor del mundo, París, Milán a Nueva York, Londres... Ha trabajado con las casas de moda más importantes, desde Saint Laurent a Chanel, Marc Jacobs, Miu Miu... Un currículum impecable con el que ha sumado mucho más éxitos a su corta pero ejemplar carrera profesional. Y he aquí la gran cuestión que le preguntan "¿Cómo aprendiste a andar sobre tacones?". Un hecho esencial y decisivo a la hora de ser seleccionada en los castings entre miles de chicas como ella. Y he aquí el secreto de Kaia: "En realidad tomé clases, ¡y es una historia real! La lección clave es no mover las caderas, y resultó ser un reto para mí" explica.

- Gigi Hadid, Kaia Geber, Irina Shayk... Las ‘top models’ se cuelan en la nueva colección de Zara

Aunque ya sabemos que, al igual que otros referentes de moda, tuvo que ponerse manos a la obra para pulir este ejercicio, debemos recordar que en la mayoría de desfiles aparece luciendo calzado plano ¿por qué? ¿Será casualidad? ¿Rechaza los tacones por incomodidad? ¿Impondrá sus condiciones antes de salir a escenar? Son muchas las dudas que nos surgen, pero lo que sí podemos confirmar, es que cuando se alza sobre ellos, anda como una auténtica experta.