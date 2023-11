Kaia Gerber rescata un exclusivo vestido de pasarela con más de dos décadas de vida

A sus tan solo 22 años puede presumir de seguir la estela de su madre, la top model Cindy Crawford, tanto sobre la pasarela como a pie de calle y encontrar su lugar en la industria. Kaia Gerber es el icono en el que inspirarse cualquier día del año, su vestuario es una auténtica lección de estilo que siempre encuentra el equilibrio perfecto entre las tendencias virales del momento y el lujo silencioso. Anoche apareció ante los fotógrafos con un look de invitada de lo más inesperado que confirma su buena relación con las casas de moda. ¿Por qué? Porque resulta ser una opción muy exclusiva que no está disponible para su compra.

Es experta en coordinar looks con su pareja, el actor Austin Butler, pero también en impactar sobre la alfombra roja con propuestas elegantes con esa pincelada chic que tan bien defiende y nos gusta. Crecer rodeada de estilo (y lujos) le ha ayudado a definir su propio registro de vestuario desde que era ya adolescente, cuando comenzó a trabajar esporádicamente, y ahora sigue enamorándonos con sus posados. Hace unas horas llegaba a los Premios Nacionales del Libro en Cipriani Wall Street de Nueva York luciendo bajo el abrigo estampado de cuadros un atuendo muy especial, ¡un vestidazo vintage!

La modelo, que ya ha desfilado para las maisons más reconocidas del panorama, ha tenido la gran suerte de lucir una auténtica obra de arte que se subió a la pasarela hace más de dos décadas. Se trata de un diseño palabra de honor en un precioso marrón chocolate, una franja de piel en negro que se ciñe a su pecho y estructura ajustada que roza sus pies y le sienta de maravilla. ¿Quién lo firma? ¡Ralph Lauren! El modista americano por excelencia resume a la perfección la estética Old Money con sus colecciones, y esta vez se ha colado en el guardarropa de la Nepo Baby con un traje que pertenece a su amplio archivo.

Con la ayuda de su hada madrina, la estilista Danielle Goldberg, ha conseguido localizar este atuendo ready to wear de la línea otoño-invierno 2001 que parece estar creado especialmente para Kaia. Lo más curioso es que cuando se subió a la pasarela de New York Fashion Week, ¡ella aún no había nacido!

El otro estilismo de sobresaliente

Pero no ha sido el único look que ha llamado nuestra atención. En menos de 24 horas la hemos visto con una opción mucho más casual que queremos replicar para ir a trabajar porque está aprobada por las mismísimas gemelas Olsen. Tan solo ha necesitado una blusa negra de cuello redondeado y manga francesa, un pantalón de pinzas y tiro muy alto, fino cinturón de piel con hebilla metálica que afina aún más su figura y unos salones ligeramente afilados y de tacón bajito, un total look de la marca que aboga por el minimalismo en todos los sentidos, The Row.