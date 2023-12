Cindy Crawford comparte su cameo en 'The Crown' y recuerda su momentazo junto a Diana de Gales La supermodelo, que sale en fotografía en la popular serie, rememora el momento en el que fue invitada al palacio de Kensington

La serie de The Crown llega a su fin con su octava temporada, en la que, entre otras incorporaciones, podemos ver a la actriz Meg Bellamy interpretar a una joven Kate Middleton. Sigue siendo un éxito imparable y en sus últimos capítulos hemos podido ver el inesperado ‘cameo’ de Cindy Crawford. Aunque la supermodelo estadounidense no interpreta un papel (atención spoiler), sino que aparece en fotografía decorando la habitación de un adolescente príncipe Guillermo, interpretado por Ed McVey, quien también prende de un corcho en la pared instantáneas de Claudia Schiffer y Naomi Campbell.

Un recuerdo imborrable

Este momentazo es compartido por Cindy Crawford con sus más de 8,1 millones de seguidores. Lo ha hecho a través de una historia efímera en la que se reproduce esta escena de The Crown. Acompañando a estas imágenes escribe “todavía recuerdo fuertemente haber visitado el palacio de Kensington para conocer a Diana y a un Guillermo adolescente (que abada de descubrir a las supermodelos). Este encuentro tuvo lugar en 1995 por expreso deseo de la Princesa para satisfacer la admiración de sus hijos por las principales estrellas de la moda de aquellos años.

El emotivo recuerdo a Diana de Gales

De igual forma, Cindy Crawford ha querido volver compartir una imagen tomada durante en ese encuentro con Diana de Gales, instantánea en la que aparecen las dos abrazadas por la cintura. Se trata de una foto que ya mostró a todos sus seguidores el 31 de agosto de 2017, coincidiendo con el 10º aniversario del fallecimiento de la madre de los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra. Aquel día, su publicación se acompañaba de este sentido mensaje: “Recuerdo hoy a esta mujer inspiradora. Esta foto fue tomada en el palacio de Kensington. La princesa Diana de alguna manera consiguió el número de mi oficina y me llamó ella misma para preguntar por mí. ¡Mi asistente estaba en shock! Finalmente nos conectamos y ella me preguntó si la próxima vez que estuviera en Londres vendría a tomar el té. Creo que el príncipe Guillermo estaba empezando a fijarse en las modelos y ella pensó que sería una linda sorpresa para él y el príncipe Harry. Estaba nerviosa y no sabía qué ponerme, pero recuerdo que tan pronto como ella entró en la habitación y empezamos a hablar, fue como hablar con una novia. Ella fue un acto de clase y nos mostró a todos lo que debería ser una Princesa moderna. Descanse en paz #PrincesaDiana. #TBT