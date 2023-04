¿Qué modelo se ha convertido en una de las 100 personas más influyentes de 2023 a sus 26 años?

Quizá, si te hablamos de Isabella Khair Hadid, te quedes un poco confusa sobre quién es la protagonista de nuestros comentarios. Pero, si matizamos que profesionalmente su nombre es Bella Hadid, cualquier duda queda despejada. Y es que la estadounidense (9 de octubre de 1996, Washington D.C.) se ha convertido en toda una estrella de la moda, siguiendo los pasos de su hermana Gigi. Ella ha sido la elegida para participar en momentazos inolvidables de esta industria como lo fue el desfile de Coperni en el que semidesnuda sobre la pasarela pudimos comprobar cómo le confeccionaban un vestido con pulverizadores de spray.

VER GALERÍA

-Bella Hadid celebra su cumpleaños con pizza... ¡y un impactante vestido transparente!

La más influyente

La razón de su evolución constante y de ser un referente no solo como modelo, sino a nivel personal (por ejemplo, este mes, se sinceraba sobre sus problemas de piel provocados por la enfermedad de Lyme que padece y, esta semana, salía en apoyo de Ariana Grande tras los comentarios que esta recibía por su cambio físico) han hecho de ella toda una estrella. Todo ello ha generado que esta estadounidense con más de 58 millones de seguidores en Instagram haya sido incluida en el listado de las 100 personas más influyentes de 2023 en la categoría de pioneras, ránking publicado por la revista Time. Un hecho que le llena de orgullo y asombro, tal y como ha querido recoger en su perfil social.

VER GALERÍA

Continuará luchando por el cambio

"Orgullosa de ser incluida […]. Asombrada por este logro, y poder ser reconocida junto a tantas personas talentosas, trabajadoras y que cambian vidas. Estos son seres humanos que desafían los sistemas gubernamentales, inventan productos que cambian el mundo y son una luz para muchos, en un mundo de oscuridad. No quiere decir que no me haya enfrentado cara a cara con los sistemas gubernamentales antes, pero todavía hay mucho que tengo que hacer y mucho por hacer. La verdad es que decir que soy tan influyente como algunos de estos grandes nombres es una gran declaración, pero sé que puedo sentir el peso y entender mis responsabilidades dentro de él. Ser reconocida por el trabajo que he hecho me da ganas de trabajar más duro para ser parte del cambio que queremos ver en este mundo. Sé que mi misión es mucho más grande que lo que he tocado en la superficie ahora, y continuaré luchando hasta que se produzca un cambio", comparte Bella Hadid tras su distinción.

VER GALERÍA

'Siempre seré partidaria de los oprimidos'

Y añade: "siempre haré todo lo posible para difundir el mensaje de bondad, abogando por la salud mental y las enfermedades crónicas, mientras sigo defendiendo lo que llevo en mi corazón, lo que creo que es correcto, cuando se trata de la crisis de refugiados, peones gubernamentales, problemas de control y opresión sistemática en las fronteras. Siempre seré partidaria de los oprimidos y de los menos afortunados, sin importar a quién le moleste. Ayudar a los demás es mi pasión y nunca me detendré, pase lo que pase. Es importante para mí decir siempre mi verdad y ser lo más genuina posible con todos ustedes, por lo que estar en esta lista solo por ser yo misma y abogar desde mi corazón es una bendición en sí misma".

VER GALERÍA

Las palabras de Christy Turlington y respuesta de Bella Hadid

Para presentar su elección como una de las personas más influyentes de 2023, Christy Turlington argumentó las razones de esta decisión. Y, entre otras virtudes, valoró en Time que “Bella Hadid es tan buena como hermosa. En un momento como ahora, cuando una industria lucha por mantenerse culturalmente relevante e inclusiva, ponerle un solo nombre y rostro sería casi imposible. Si alguien se acerca, es Bella Hadid”.

-La historia de Christy Turlington, una supermodelo eterna

Ante tales líneas, la homenajeada también quiso dar muestras de agradecimiento hacía esta supermodelo de los 90. "Christy, tus palabras me tienen sentada con mucha gratitud. Saber que tú, la reina de la belleza, la integridad y la amabilidad, dices esto sobre mí significa mucho, y no tengo palabras para describir cómo siento que tú te tomaste el tiempo de escribir este tributo para mí. Gracias, Christy. Tu luz, corazón, trabajo duro y espíritu han conquistado la industria de la moda y el mundo, y me siento inspirada por ti para seguir siempre mi corazón y defender lo que creo", confiesa Bella en su perfil social.