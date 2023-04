La aplaudida reacción de Bella Hadid al defender a Ariana Grande de las críticas sobre su cuerpo

Lamentablemente la situación no resulta excepcional: personas criticando el cuerpo de un personaje público mientras se resguardan en el anonimato que una red social ofrece, algo que se vuelve aún más habitual si ese rostro conocido es el de una mujer. Esta semana le ha tocado a Ariana Grande, una más (y seguro que no la última) de las celebrities que tienen que lidiar con el body shaming. Su cambio físico ha desatado un aluvión de críticas haciendo hincapié en su delgadez, lo que ha llevado a la cantante a defenderse en un vídeo viral que cuenta ya con más de 65 millones de visualizaciones en Tiktok.

Su mensaje, insistiendo en que existen muchos tipos de belleza y formas de tener un cuerpo sano, ha llamado la atención de Bella Hadid, quien probablemente identificada con la situación de Ariana, ha querido pronunciarse al respecto. La modelo utiliza las redes sociales con frecuencia para defender la salud mental y hablar abiertamente de sus sentimientos. Hace unos días protagonizaba titulares al profundizar sobre los problemas de piel provocados por la enfermedad de Lyme que padece. Y esta vez ha vuelto a ser noticia debido al mensaje con el que ha apoyado el discurso de la de 7 Rings.

"Nunca se sabe a qué problemas mentales o físicos se enfrenta alguien. Enfermedad o depresión, dolor o angustia. Simplemente no lo sabes y nunca lo harás hasta que no lo experimentes tú", comenzaba escribiendo Bella. "En lugar de dar consejos u opiniones no solicitadas, simplemente intenta ofrecer una mano amiga y ser amable. Siempre hay una razón detrás de la forma en la que las personas se ven o se sienten, así que intenta tener cuidado, especialmente cuando no conoces a alguien ni sabes por lo que ha pasado".

Y es que Ariana exigía respeto y aclaraba que el cuerpo con el que la estaban comparando correspondía precisamente a uno de sus peores momentos: una época en la que "tomaba antidepresivos, bebía y comía mal". También pedía que abstuviesen de opinar sobre el aspecto de los demás y que no dejasen comentarios al respecto. Algo en lo que sin duda coincide la modelo: su discurso va camino de los dos millones de 'me gusta' en redes sociales. "Instagram no es real, tenemos que mirar más allá y recordar que cada uno de nosotros no somos más que seres humanos que intentamos dar lo mejor de nosotros mismos", continuaba Bella. "Así que la próxima vez que alguien quiera escribir un artículo desagradable para burlarse o un comentario mezquino para conseguir algunos likes, piensa en esto. Os quiero. Te quiero, Ari. Esto es importante y estoy muy orgullosa de ti. Ayudará a mucha gente. Gracias".