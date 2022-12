¡En su mejor momento! Bella Hadid cumple un sueño más al ser nombrada 'Modelo del Año'

Todo lo que hace, toca o luce, se vuelve viral, así que no es sorpresa para nadie que, después de siete años perfeccionando su caminar, Bella Hadid se haya alzado con el codiciado título de 'Modelo del Año', otorgado anualmente por la reputada web Models.com. Con este reconocimiento, la estadounidense se suma a una exclusiva lista de ganadoras, en la cual figuran Naomi Capbell o Adut Akech, entre otras top por distinguirse "a través de sus alianzas de primer nivel con los mejores fotógrafos, estilistas y clientes, acumulando una visibilidad del más allá", en palabras de los organizadores.

Por qué Bella Hadid es la 'Modelo del Año 2022'

Si bien la hermana de Gigi no fue quien participó en más desfiles este año, se coronó, entre otras cosas, por su avasallante influencia en la industria y los consumidores. Mientras que la venezolana América González, que quedó finalista en la categoría de 'Estrella Revelación del Año', desfiló casi 40 veces en 2022, Hadid apenas roza los 20 desfiles, pero nadie superó su alcance en cifras de ventas, visualizaciones e interacciones.

Al enterarse de la noticia, la estadounidense recurrió a las redes para expresar su más profundo agradecimiento: "Ser votada por mis compañeros y los lectores es simplemente una lección de humildad. Esas son las únicas palabras que se me ocurren. He observado a todas estas personas que fueron nominadas y he visto lo duro que han trabajado. Trabajar para vivir, alimentar a sus familias, pagar el alquiler, viajar por trabajo, ser lo mejor que puedan ser en nuestro campo y más allá..."

"Me siento afortunada de haber podido trabajar junto a ellos y ser testigo de puro talento, belleza y espiritualidad, intelecto, ideas, personalidades, éticas de trabajo, pero sobre todo: corazón. Nos hemos convertido en el combustible de los demás para trabajar duro, ser cariñosos y permanecer juntos. Los amo a todos y cada uno de ustedes y todos nos merecemos esto, no es realmente una competencia ❤️", concluyó la modelo.

Sus compañeros de profesión se volcaron en la sección de comentarios con cientos de mensajes de amor, entre los que destaca el de Alton Mason, ganador de la categoría masculina de los mismos premios: "mi hermana, orgulloso de ti B 🦋".

¡Ganadora por partida doble!

Apenas han pasado dos semanas desde que la modelo compareció el Royal Albert Hall de Londres para la entrega de los The Fashion Awards 2022, también conocidos como los ‘Oscar británicos de la moda’. Aquella noche del 5 de diciembre, Bella se presentó como una de las candidatas a obtener el premio como Mejor Modelo del Año, nominación en la que coincidió nuevamente con Lila Moss, Adut Akech, Paloma Elsesser, entre otras admiradas compañeras de profesión.

De igual manera, la hermana de Gigi se alzó con el galardón y, en su discurso, muy emocionada, confesó: "He esperado pacientemente siete años este momento, así que me alegro de haber podido estar ahí de alguna manera. Me siento humilde y no me lo merezco, porque hay muchas personas admirables que merecen un reconocimiento".

El día que se consagró como reina de las pasarelas

Si bien no fue la modelo que más desfiles caminó en toda la temporada, sí protagonizó el momentazo viral de la industria de la moda en 2022, de acuerdo con el informe de final de año de la plataforma Lyst. El pasado mes de septiembre, los diseñadores Sebastien Meyer y Arnaud Vaillan, de la firma Coperni, nos dejaron sin palabras con su performance de última tecnología en la presentación de su colección Primavera/Verano 2023, celebrado en el marco de Paris Fashion Week, para el cual contaron con Hadid.

Tres hombres empezaron a rociar el cuerpo desnudo de Bella con un spray blanco inteligente desarrollado por el español Manel Torres que poco a poco adquirió forma y textura de un vestido auténtico. Las búsquedas sobre la marca aumentaron un 3.000% mientras que los TikTok bajo el hashtag #CoperniDress acumularon más de un millón de visualizaciones en cuestión de días.

Admirada por sus originales looks de street style

El mismo informe de Lyst catalogó a Bella, por si fuera poco, como la Power Dresser de 2022, un calificativo que la consagra como la figura más influyente en cuestiones de estilo. Y es que, aunque la veamos casi siempre enfundada en diseños de alta costura sobre la pasarela o en las portadas de revistas, Hadid es conocida, a su vez, por su peculiar armario de estéticas contrastantes. En los últimos 12 meses, ha sido responsable del auge de las botas UGGS, los corsés o los pantalones 'cargo', así como de la popularidad del arquetipo Weird Girl.

