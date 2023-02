Coco Rocha se sincera para que nunca le hagas esta pregunta si no quieres enfadarla La canadiense sigue luchando para que la profesión de modelo no se considere 'una broma' y no le gustan las preguntas frívolas

Desde Canadá, Coco Rocha ha conseguido conquistar el mundo de la moda internacionalmente. Por ejemplo, no pasó -para nada- desapercibida su presencia en la última edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida en la que ¡HOLA! TV era su televisión internacional. Y eso que la supermodelo, casada con el decorador de interiores James Conran, tiene una imagen muy singular que atrapa toda la atención. Además, si hay algo que le caracteriza, es su personalidad jovial y desenfadada, algo que quedó demostrado sobre la pasarela cuando decidió desfilar embarazada con el look más español. Igualmente, algo que le define es su compromiso con la verdad y la capacidad de hablar alto y claro sobre lo que no le gusta de su profesión.

-La polémica confesión de Coco Rocha sobre la presión de la industria hacia las modelos

Una de sus confesiones más virales tuvo lugar en 2021. A finales de octubre, la modelo fue clara: “Cuando tenía entre 16 y 17 años, tenía una dieta muy estricta y entrenaba de una forma que perdí mi periodo durante un año. No creo que la gente sea consciente del constante abuso al que están sometidas las modelos. Les pasa a todas, incluso a top models con mucha experiencia”, sentenciaba la canadiense.

Ser modelo no es 'una profesión de broma'

Con esta confesión, Coco Rocha, que es madre de dos hijas y un hijo (Ioni -28 de marzo de 2015-, Iver Eames -20 de abril de 2018- y Iley Ryn -22 de noviembre de 2020), inauguraba su Model Camp. Es decir, un campamento en el que forman a futuras modelos y enseñarles los pormenores de la industria. En él, desde entonces, publica vídeos dónde enseña cómo posar y en los que comparte sus experiencias en el mundo de la moda. De hecho, el pasado 3 de enero, quiso compartir con todos sus seguidores cuál es la pregunta que le irrita especialmente. “Cuando alguien descubre que eres modelo y la primera pregunta es cómo haces un buen selfie”, publica Coco junto a un vídeo en el que actúa de forma desesperada. La explicación es aún más significativa: “Literalmente todavía preguntan esto en el 75% de las entrevistas de prensa y siempre es ligeramente exasperante. Parte de la razón por la que quería crear @CocoRochaModelCamp era para ayudar a elevar el arte del modelaje como algo visto como algo más que frívolo o una ‘profesión de broma’. “.