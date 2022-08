Chrissy Teigen anuncia que está embarazada dos años después de perder a su bebé

Días de felicidad para el matrimonio formado por Chrissy Teigen y el músico John Legend, pues volverán a ser padres (tienen dos hijos, Luna y Miles. Así lo ha confirmado la modelo estadounidense, de 36 años, con un posado en lencería donde muestra su embarazo que ya es más que evidente. Una feliz noticia ("la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente", comenta) que llega casi dos años después de la pérdida del bebé que estaban esperando, lo que supuso un duro golpe para ambos. No obstante, desde entonces, los tratamientos de fertilidad para volver a quedarse embarazada no cesaron, pues su deseo era tener otro hijo.

Un mensaje lleno de alegría

"Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo mínimo, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente. Mil millones de disparos después (¡últimamente en la pierna, como puedes ver!) Tenemos otro bebé en camino. En cada cita me he dicho a mí misma, "está bien, si es saludable hoy, lo anunciaré", pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. No creo que alguna vez salga de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. Ok, ¡uf, ha sido muy difícil mantener oculto esto durante tanto tiempo!", comenta Chrissy Teigen a todos sus seguidores junto a dos imágenes en las que muestra su embarazo.

Chrissy Teigen y John Legend se casaron el 14 de septiembre de 2013 en el Lago de Como (Italia) tras comprometerse en diciembre de 2011. El 14 de abril de 2016 nacía su primera hija, Luna, y dos años después tendrían a su hijo Miles (16 de mayo de 2018). Sería el 30 de septiembre de 2020 cuando la pareja anunciara la pérdida de su bebé a los cinco meses de embarazo.