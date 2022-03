Chrissy Teigen se sincera al recordar el duro momento que sufrió hace un año

Ha pasado ya un año y el dolor sigue igual. En septiembre de 2020, Chrissy Teigen y John Legend conmovían a sus seguidores al anunciar que habían perdido el bebé que esperaban cuando la modelo se encontraba en el quinto mes de embarazo. Lo hicieron con un mensaje lleno de dolor: "Estamos en shock y con un dolor profundo del que solo habíamos oído hablar, el tipo de dolor que nunca hemos sentido antes", compartían junto a unos fotografías muy tristes que recogían este duro momento vivido en el hospital. Desde entonces, el recuerdo a su tercer hijo, Jack, ha seguido presente continuamente como en la fecha exacta en que hubiera nacido o cuando se sinceraron al redactar una carta para ayudar a personas que hubieran pasado por la misma situación.

Ahora, coincidiendo con el primer aniversario de tan dolorosa fecha y, exactamente, con el National Sons Day (Día Nacional de los hijos), Chrissy Teigen ha compartido una imagen de ella y su marido en el hospital hace un año, en la que aparecen abrazados mientras la modelo no puede contener las lágrimas. Una desgarradora imagen a la que también acompaña un no menos desgarrador texto: “Y al hijo que casi tenemos. Hace un año me diste el mayor dolor que jamás haya podido imaginar para demostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quería. No pude cuidarte, pero viniste y fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero sí, eso aún no ha comenzado. Mamá y papá te amarán por siempre”. El mensaje sirve de continuación a otro en el que felicita a su hijo Miles: "Mal si crece y ve que publiqué para el día de la hija y no para el hijo, ¿se enojará? ¿Estos van a ser los agravios que tienen nuestros hijos? ¡¡De todos modos te quiero mucho, hijo!!

Sobre Chrissy Teigen y John Legend

La modelo y el cantante (compositor y actor) se casaron el 14 de septiembre de 2013 en una ceremonia íntima que se celebró en el Lago Como, ubicado en Lombardía (Italia). La novia, que por aquel entonces contaba con 27 años, lució un vestido diseñado por Vera Wang. Se daba así un paso más en una historia de amor que comenzó hace cuatro años en el mismo lugar en el que pusieron este el broche de oro a la relación. El 14 de abrill de 2016, la pareja tenía su primera hija, Luna Simone. Poco más de un año después (el 16 de maho de 2018), ampliaban la familia con el nacimiento de Miles Theodore.