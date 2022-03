Chrissy Teigen, lista para ser madre otra vez tras la pérdida de su bebé Jack

Nada te prepara para la pérdida de un hijo. Lamentablemente, Chrissy Teigen y John Legend lo saben por experiencia, tras haber tenido que despedir a su pequeño Jack en septiembre de 2020 a las 20 semanas de embarazo. La modelo y autora relató la tragedia en una desgarradora carta donde detalló los problemas de salud, físicos y mentales, que padece a raíz de aquel día: "Me encanta estar embarazada y estoy triste porque nunca volveré a estarlo", confesaba entonces. Por suerte, el tiempo ha conseguido devolver a la pareja un ápice de esperanza y ambos se sienten listos para dar la bienvenida a un nuevo hermanito para Luna y Miles.

Chrissy Teigen se sincera sobre sus inicios en la moda y desvela lo que cobraba por desfile

Una nueva oportunidad para Chrissy

A principios de esta semana, una fotografía en sus redes sociales disparó las especulaciones sobre el estado de la modelo. ¿Está embarazada? ¿Ha tenido que someterse a una operación de emergencia? Las preocupaciones de los seguidores de Teigen por su salud, así como el aluvión de enhorabuenas que resultaron de la publicación, hicieron que este sábado por fin aclarase cómo se encuentra a casi año y medio de haber despedido a su 'bebé estrella'.

Chrissy Teigen revela que Meghan Markle se puso en contacto con ella cuando perdió a su bebé

"Quería que supieran que estoy pasando por otro ciclo de FIV para salvar tantos óvulos como sea posible y, con suerte, hacer embriones fuertes y saludables. Honestamente, no me importan las inyecciones, me hacen sentir como un médico/químico... pero la hinchazón es horrible, así que humildemente les ruego que dejen de preguntar si estoy embarazada porque sé que se dice con buenas intenciones. ¡Simplemente apesta escuchar porque soy lo opuesto a estar embarazada! Por favor dejad de preguntarle a la gente, a cualquiera, si está embarazada. Dije esto en los comentarios y me gritaron porque el internet es salvaje, pero prefiero ser yo quien lo diga y no una pobre mujer que te mirará a los ojos a través de las lágrimas hasta que finalmente aprendan", reza la descripción de esta imagen, en la que vemos a Chrissy ejercitándose junto al mar en pleno atardecer.

Chrissy Teigen desvela el emotivo significado de su último tatuaje

El año más difícil para el matrimonio

Estos últimos meses han sido particularmente duros para la modelo, quien no solo ha sufrido la pérdida de su tercer bebé sino que también ha estado envuelta en diferentes controversias en redes sociales a causa de las acusaciones de bullying por parte de Coutney Stodden y el diseñador Michael Costello, además de las numerosas críticas que resultaron de su última aventura empresarial con Kris Jenner. En el pasado, Teigen ha revelado que padece de depresión, razón por la cual está buscando dejar atrás las polémicas para centrarse en el amor de sus seguidores y amigos. En una entrevista a la revista People, aseguró que no se rendiría y que se sentía agradecida con la vida a pesar de lo ocurrido: "Hay tantas otras formas de concebir a un bebé hoy en día... ya sea por gestación subrogada o adopción".