Helen Lindes, sobre su regreso a la pasarela: 'Llevo muchas semanas esperando este momento'

Aunque todas las industrias se han visto afectadas por la crisis sanitaria, lo cierto es que la moda ha sido una de las que todavía se encuentra tratando de recuperarse. Y es que el que es uno de los sectores más activos está volviendo a retomar su ritmo habitual, poco a poco, gracias a las medidas de seguridad. Que haya podido celebrarse algunas de las semanas de la moda del país -Fashion Week Madrid o 080 Barcelona Fashion- es una buenísima noticia. A la lista podemos añadir Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la propuesta isleña en la que las novedades más veraniegas del armario son las protagonistas. Para su nueva edición no ha faltado en el casting de modelos una de las maniquís más conocidas: Helen Lindes. Para la que sería una de sus citas más importantes del año, habría estado aprovechando estas últimas semanas para ponerse a punto, cuidando su piel y haciendo ejercicio físico para dar su mejor versión en su regreso a la pasarela.

VER GALERÍA

- Helen Lindes estrena 'nueva normalidad' con traje de microflores y mascarilla estampada

El evento, que dio comienzo el jueves (y durará hasta el domingo), no contó con la presencia de Helen hasta este viernes, el día oficial de su retorno. Antes de que dieran comienzo los desfiles, la modelo encontró un ratito para actualizar a sus seguidores sobre cómo iba a ser su agenda durante la jornada: "Por fin estoy en Gran Canaria. Estoy súper emocionada. Llevo muchas semanas esperando este momento y estoy super súper ilusionada. Hoy desfilo para TCN y para Aurelia Gil y ahora por la mañana tengo los fittings con los diseñadores. Ya os iré contando todo".

VER GALERÍA

En el backstage

Una promesa que cumplió ya que al poco subió a su perfil otro vídeo mostrando cómo estaba siendo el proceso de preparación entre bambalinas. Mientras le terminaban una de las trenzas de su peinado, la modelo dejo salir su nerviosismo con sus fans: "No queda nada para que empiece el desfile. ¡Ahhhhhhh!". Aunque expresó su emoción poco antes del show, los nervios no traicionaron a la modelo, quien se subió a la pasarela con un par de looks muy diferentes, conjuntos de baño de dos piezas de estéticas completamente distintas.

VER GALERÍA

Un fin de semana inolvidable

El primero, de inspiración vintage fue un diseño blanco que lucía combinado con un sombrero de paja y cintas anudadas alrededor de las muñecas a modo de pulseras. La braguita, de cintura alta, recordaba a la clásica anchura que tan de moda se puso en los años 50. Como segundo conjunto, Helen llevó un bikini más moderno, de escote triángulo que iba acompañado de una bolsa de playa XXL al más puro estilo Jacquemus. También el sábado los desfiles contarán con la presencia de la modelo, así como de otras de sus compañeras de profesión de renombre de la talla de Joana Sanz o Malena Costa.