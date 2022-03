Helen Lindes estrena 'nueva normalidad' con traje de microflores y mascarilla estampada La modelo disfruta de una jornada por Madrid con un look ideal para estos últimos días de primavera

Después de haber estado cerca de 3 meses encerrados en casa, poco a poco vamos viendo como vuelve la rutina, esa ansiada libertad bautizada como 'nueva normalidad' en la cual hemos podido ver a familiares y amigos, además de comenzar a disfrutar de algunos de los planes que habíamos tenido que cancelar. Helen Lindes ha aprovechado el desconfinamiento para ir a visitar la exposición de Casa Decor en Madrid, donde se ha realizado una improvisada sesión de fotos para enseñar el look que ha escogido para la ocasión, y es que, aunque la modelo ha sido una de esas personas que no han dejado de vestirse o arreglarse para teletrabajar, no tiene nada que ver con el hecho de arreglarse para salir a la calle.

Look todoterreno

Para esta cita con la decoración y el arte, la modelo española se ha decantado por un look conjuntado al detalle con el que reinventa el clásico traje masculino. De esta forma, ha apostado por un dos piezas tipo sastre pero confeccionado en un apetecible tejido de crepe y elastano en oscuro con estampado de pequeñas flores blancas. La chaqueta es una sencilla blazer de corte recto y fluido que agrega cuello sastre en bies negro, dos bolsillos ribeteados y cierre con botón frontal. Por su parte, el pantalón tiene patrón strech -detalle que potencia la figura- y cuenta con bolsillos laterales, bies negro en el lateral y cierre de cremallera con botón.

Una de las grandes ventajas de este tipo de estilismos es que son totalmente versátiles a pesar de su estética sofisticada. La clave es elegir un conjunto de material elástico como el de Helen para garantizar la comodidad. Si le sumas body y taconazos, tendrás una opción ideal para una noche especial, y si prefieres rematar con deportivas track y camiseta básica, conseguirás una apuesta segura para el día a día. La modelo se decanta por una opción intermedia al lucir su traje con un top lencero negro fluido, cinturón a tono, bolso bandolera acolchado de Chanel y mascarilla de camuflaje, un accesorio imprepscindible que se ha convertido en el más buscado del momento por razones obvias. En concreto, la suya es de Endless Sport.

Consigue el traje

El look pertenece a la firma IKKS, y la buena noticia es que ahora puedes comprarlo con descuento. La chaqueta, que originalmente tenía un precio de 225 euros, está rebajada en 60%, es decir, se queda en 90. El pantalón costaba 125 y actualmente puede adquirirse por la mitad, es decir, 62,5 euros. Además, en la web de la marca nos presentan otra combinación distinta a la de Helen pero igualmente acertada, con blusa blanca y deportivas básicas para conseguir una imagen más relajada.

