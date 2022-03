El truco de Helen Lindes para lucir tipazo con un diseño estampado

No hay nada comparable en verano a un buen vestido largo. Es la prenda perfecta al conseguir solucionar cualquier crisis de armario con tan solo un gesto sin que tengamos que complicarnos creando combinaciones. Además, los diseños destinados a los meses de buen tiempo son tan frescos que podríamos estrenarlos incluso antes de que empiece la estación. Es lo que ha hecho Helen Lindes, quien, a falta de inauguración oficial de la temporada estival (que este año llega el 20 de junio), la ha adelantado con un diseño muy tropical cubierto del cítrico de moda estos meses: ¡piñas! Aunque limones o naranjas son frecuentes como estampado, la modelo ha preferido apostar por el look cubierto de la característica fruta. Pero eso no significa que haya dejado el resto de elementos al azar. Con un par de complementos ha demostrado cómo es posible seguir las tendencias -y darle un toque nuevo- a cualquier diseño del estilo que tengamos para reciclar al máximo.

VER GALERÍA

-Lee también: Helen Lindes inaugura la piscina de su casa con un fotón en bikini

El vestido se convierte en el elemento central de la imagen, tanto por su estampado -que emplea la técnica batik de la India que consiste dibujar con cera-, como por su forma. Así que al igual que Helen, nos declaramos fans del diseño de Antik Batik que recoge por completo el espíritu boho chic que caracteriza las creaciones de la marca. En este caso se trata del modelo Palmy, una prenda con fondo blanco que lleva unas divertidas palmeras estampadas. Al tener el escote redondo, la mirada se dirige a la cinturilla nido de abeja, que es elástica y de tipo bustier.

Aunque la canaria quiso darle un toque más roquero a la mezcla añadiendo un cinturón oscuro firmado por Maje Paris, su toque personal que le rebajó su personalidad bohemia. Otro detalle de tendencia son las mangas globo con puños elásticos, una anchura que ha triunfado en las pasarelas de primavera, quienes han convertido los hombros en el centro de atención. Por un precio de 200 € es posible fichar el que será uno de los looks del verano más ideales de Helen, tanto con el print en color azul como en amarillo.

VER GALERÍA

Siendo la estación del sol por excelencia, ya estamos comprobando cómo las gafas de sol no pueden faltar en ningún look. Incluso las mujeres de la realeza cuentan con el accesorio del verano en sus citas oficiales. Teniendo en cuenta que usarlas nos proporciona dos grandes beneficios -protección del sol y estilo-, no hay look que se resista a ellas, lo que ha demostrado también Helen llevando un modelo redondeado como toque final. Las de la maniquí reciben el nombre de Quatre y son de la firma italiana Eyepetizer. Un complemento con lente oscura de espejo y montura blanca que cuesta 159 €.