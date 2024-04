Hablamos con Gonçalo Peixoto, el diseñador portugués que viste a Valentina Zenere o Bad Gyal

La moda portuguesa está viviendo uno de sus mejores momentos. Más allá de la vorágine de tendencias y temas de conversación que las 'influencers' portuguesas nos han enseñado en el último año, decir que el país luso está sabiendo jugar sus cartas poniendo en valor la espléndida tradición textil que siempre le ha caracterizado es una evidencia. El bordado ha sido siempre una de sus máximas, pero ahora diseñadores como Gonçalo Peixoto están dando un giro de tuerca a la tradición y acercándonos con sus firmas de moda diseños que encajan, a la perfección, con las demandas actuales que vive la moda. Y, es que si de algo puede presumir el portugués, esto es de haber perseguido su meta hasta llegar a protagonizar los looks más aplaudidos de las chicas del momento de su geografía, pero también de la nuestra. Bad Gyal o Lola índigo son algunos de los nombres que ya han lucido sus diseños, e incluso, personalidades internacionales como Valentina Zenere o la mismísima Rita Ora también. Aún hay más, pues el diseñador, bajo su firma homónima, ya es uno de los nombres habituales de la Semana de la Moda de Lisboa. Ahora, a propósito de esta gran cita, hablamos con él y nos adentramos en el universo Gonçalo Peixoto para conocer la filosofía que impulsa su arte o sus incursiones en la escena de la moda global.

De estudiar Diseño en Guimarães, a vestir a influencers y celebrities. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la moda? ¿soñabas con dedicarte este sector cuando eras pequeño?

Sí, realicé un curso profesional donde estudié Diseño. Decidí orientar mis estudios desde temprana edad, ya que siempre supe, desde muy joven, que mi futuro estaría en este campo. Desde pequeño, solía ir de compras con mi madre y era yo quien la ayudaba en la elección, desarrollando un gran interés por la moda.

La moda a menudo se fusiona con la cultura e identidad. ¿Influyen tus experiencias y raíces en tus diseños?

Soy claramente un diseñador de la cultura pop, y por lo tanto, todo me puede inspirar: la calle, una canción, algo que veo o siento. De hecho, tengo una particularidad, que es la de no diseñar una colección desde el principio; es decir, prefiero que sea un proceso abierto, porque basta con ir al cine o leer algo que me llame la atención para cambiar todo y todas las piezas. Ya basta de pensar que seis meses es el tiempo de creación de una colección, porque creo que no somos iguales y que todo puede cambiar mucho en seis meses. Lo hermoso de todo esto es ser libres, permitirnos la inspiración y tener este tiempo para absorber siempre cosas nuevas.

Coincidiendo con la Semana de la Moda de París, te vimos celebrar tu cumpleaños en la capital francesa con amigos y algunas de las influencers portuguesas más valoradas, como Catarina Pereira o Barbara Ines. Sabemos que muchas de las consultoras de moda de Portugal confian en ti para escoger sus looks, pero además has dado el salto internacional a España vistiendo también a personalidades reconocidas como Valentina Genere, Bad Gyal y Lola Índigo. ¿Cómo influyen estas colaboraciones en tu proceso creativo y qué desafíos representa vestir a figuras tan destacadas?

Esos tres nombres, curiosamente, son o tienen gran eco en España, lo cual es interesante, ya que desde hace mucho tiempo me gustaría estar presente y trabajar más para el mercado español. Es una realidad que está muy cerca, es un país increíble en varios aspectos y un país que reconoce y valora la moda. Por lo tanto, es muy gratificante haber tenido la oportunidad de trabajar para caras conocidas de España. Basta con pensar que son nombres muy relevantes que a veces tienen opciones disponibles de todo el mundo. Elegirme a mí, un diseñador portugués, es un privilegio y estoy muy agradecido a todos los que contribuyen al crecimiento de mi marca.

¿Cómo es tu relación con ellas?

Siempre me contactan los estilistas, y es necesario recalcar que todos los estilistas de las personas con las que trabajo son muy profesionales y cercanos.

Hablando de hitos, este año vuelves a ser parte de la programación de la Semana de la Moda de Lisboa, ¿bajo qué concepto está creada tu nueva colección y cuál es el mensaje que buscas transmitir a través de ella?

La próxima temporada se llama For Love y ese es el mensaje que quiero transmitir, ya que se trata de una colección en la que el amor prevalece. En realidad, esta colección es una carta de amor a todas las mujeres de mi vida, empezando por mi madre. Pero también es una carta de amor para mí y para mi futuro. Hay una entrega muy especial de mi parte y, en una industria tan difícil como esta, es importante reforzar la autoconfianza y el amor propio. Por eso, también quiero que esta sea una colección que transmita madurez, la madurez que he alcanzado. Tiene sentido, en esta etapa de mi carrera, afirmar que debemos despojarnos de todas las capas que vestimos y entregarnos por completo, cuerpo, alma y corazón.

Moda Lisboa, que es la es la responsable de organizar la Semana de la Moda de Lisboa, nació en 1991 con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el textil de vuestro país. ¿Cómo comenzó tu relación con Moda Lisboa?

Mi relación con la Moda Lisboa comenzó en 2018, hace exactamente 6 años, cuando una colección de Gonçalo Peixoto desfiló por primera vez allí. En ese momento, ya había llevado la colección a la Semana de la Moda de Londres, y fue allí donde la Moda Lisboa se puso en contacto conmigo y consideró que tenía el valor suficiente para estar presente. Desde entonces, soy muy feliz y es un desafío constante pensar en lo que presentaré en Lisboa.

¿Cuál consideras que es el papel del diseñador de moda en la sociedad actual y cómo intentas reflejarlo en tus creaciones?

Tengo una visión muy clara al respecto: solo soy diseñador si hay quienes quieran usar las creaciones de Gonçalo Peixoto. Por lo tanto, esa es mi misión, la de trabajar para las mujeres, para lo que representan o quieren representar, acercarme a ellas y permitirles tener más confianza y seguridad. Este debe ser nuestro papel, llevar nuestro arte a la vida de cualquier mujer, y así, mejorar, aunque sea un poco, sus vidas.

A propósito de esas mujeres de las que nos hablas, ¿cómo definirías a una mujer Gonçalo Peixoto?

La mujer Gonçalo Peixoto es fuerte, segura e independiente. Pero, sobre todo, es una mujer con mucho amor propio.

¿Cuál es tu visión para el futuro de tu marca y qué proyectos emocionantes podemos esperar próximamente?

Quiero que sea un año de aprendizaje y crecimiento, pero también de más internacionalización. Quiero llegar a mujeres de todo el mundo, de nuevos países, como España, que es un mar de oportunidades para un diseñador portugués.

Por último, ¿cómo crees que ha evolucionado y cuál es el futuro que vislumbras para Portugal en cuanto a la moda?

Es evidente la evolución cuando comparamos lo que hacemos hoy con colecciones más antiguas. Ha sido un gran privilegio formar parte de la transformación de este sector en Portugal. Somos un país con mucho conocimiento en la industria textil, y por supuesto, hoy los consumidores reconocen el valor de las marcas portuguesas, de nuestra producción, de nuestra calidad y sostenibilidad.