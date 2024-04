¿Qué se esconde tras las camisetas con eslogan como la viral de Victoria Beckham?

Cuando en 2023 las camisetas con dibujos invadieron los looks más aplaudidos del street style, sentenciando la vuelta de las tendencias que llevábamos en los años 2000, no imaginábamos que su versión hermana, la del eslogan, alcanzaría, tan solo unos meses después, tanto éxito. A pesar de que Hailey Bieber, que es una de nuestras máximas referentes de estilo, ya nos lo indicó a principios de ese año ironizando sobre el nepotismo con una camiseta básica blanca en la que pudimos leer 'nepo baby' escrito en letras negras, no fue hasta finales de año el momento en el que nos dimos cuenta del aluvión de chicas y mujeres que habían realizado también sus alegatos a través de las camisetas. De hecho, Victoria Beckham se ha viralizado con sus modelos impresos con las frases ‘My dad had a Rolls-Royce’ (‘Mi padre tenía un Rolls-Royce’), con la que su firma de moda paso a buscarse un 68% más al concluir 2023, y ‘David’s Wife’ (‘La mujer de David’), su último impactante estreno que muestra en unos comerciales de una conocida firma delivery.

Julia Fox salió a la calle combinando unos calzoncillos con un diseño en el que leíamos ¡high class white trash' ('basura blanca de clase alta'); Kim Kardashian escogió el 'I love nerds' ('amo a los frikis') para acudir como espectadora a un partido de baloncesto, Jessica Chastain se presentó en el Festival de San Sebastián y al Festival de Cine Internacional de Venecia con una camiseta con el logo de SAG-AFTRA indicando que estaba a favor de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, y fueron muchas otras las que también se dejaron ver enviando mensajes con su ropa durante todas las últimas dos temporadas. Sin embargo, lo único que estaban haciendo todas estas estrellas del star system y del mundo de la moda era adelantarse, y llevar a la calle y a eventos, una enseñanza que los directores creativos de firmas de lujo —de Moschino, pasando por Sacai, hasta llegar a Vetements— presentaron en sus colecciones de Primavera/Verano 2024, informándonos de que su época dorada llegaría este año, durante la próxima temporada. Si en diciembre de 2023, las búsquedas en Google de 'slogan T-shirt' ('camiseta eslogan') fueron un 39% más altas que en el año anterior, este prometen subir incluso más su cifra.

Las camisetas eslogan, una tendencia viajera en el tiempo

Las camisetas eslogan ya tuvieron gran importancia en el pasado. Uno de los momentos más notorios de su aparición en público sucedió cuando la diseñadora Katharine Hamnett saludó en una recepción a Margaret Tatcher con una camiseta en la que podíamos leer '58% don't want pershing' ('el 58% no quiere el Pershing'), mostrando su oposición pública al emplazamiento de misiles Pershing II en el país. Muchos años después, cuando por 2017, Maria Grazia Chiuri también marcó otro antes y después en la moda, y en el ámbito social, presentando sobre la pasarela parisina varias camisetas con mensajes como '¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?', o la más afamada, la que toma el nombre del libro homónimo de Chimamanda Ngozi Adichie, 'todos deberíamos ser feministas'.

La moda representa a la generación Z

Vistas todas estas referencias, y analizados los mensajes de pasarelas recientes, podemos afirmar que las camisetas eslogan aterrizan de nuevo en el mundo de la moda como reflejo de la forma de pensar de la generación Z, que es la que a día de hoy se dirigen la mayoría de las estéticas actuales (influyendo en el resto de generaciones). ¿Los motivos? Actuar como un medio más para mostrar su identidad, pensamientos y emociones. Si bien los jóvenes de este grupo de edad son los que más están saliendo a la calle a reivindicar causas políticas, sociales o económicas, y al mismo tiempo, utilizan las redes sociales para dar altavoz a injusticias, a sus opiniones y para manifestarse, ¿por qué no van a mostrar su personalidad empleando la moda como reflejo? Lo hacen, y casi siempre mediante mensajes sarcásticos que relatan diferentes temáticas.

Entre las más repetidas encontramos lemas y frases sobre el amor propio, referencias a la cultura pop, mensajes políticos, y una gran infinidad de bromas sobre las diferencias de clases o tendencias virales que estén teniendo eco en el momento. De hecho, aunque se trató de un meme, cuando hace poco la actriz de The White Lotus, Aubrey Plaza, asistió a la gala de los Premios Emmy 2024 con un vestido amarillo de Loewe efecto post-it, muchos usuarios de redes sociales crearon infinidad de imágenes con Photoshop incluyendo mensajes en el diseño que, perfectamente, podrían haber sido parte del vestido real si tenemos en cuenta que los eslóganes también han hecho alguna que otra aparición estelar sobre alfombras rojas.

En un contexto en el que, además, un alto porcentaje de la población joven afirma sentirse sola, las camisetas con mensaje también se erigen como una vía ideal para relacionarse, ya sea de manera online, como en persona. Los eslóganes unen según los intereses, y, quién sabe, hasta pueden llegar a ser un factor decisivo para construir grandes relaciones.

