Ana Mena se prepara para las campanadas con un vestidazo que ya llevó Jennifer Lopez La cantante malagueña podría estar dando algunas pistas del look que llevará en Fin de Año

Cristina Pedroche no es la única que ha causado sensación con el look que ha elegido para promocionar las campanadas. Ana Mena (27 años) será este año la otra gran protagonista de la televisión para despedir el 2023 y ha posado así de espectacular junto a Ramón García, con el que se tomará las uvas en directo el próximo 31 de diciembre desde la Puerta del Sol. "Este año, tus campanadas en TVE", ha escrito en sus redes sociales junto a esta foto.

- Ana Mena, de ‘niña Almodóvar’ a icono pop

Un look de impacto

La artista malagueña se ha convertido en la gran protagonista de la presentación de la programación de Navidad de la cadena pública, y todas las miradas se han centrado en su look. La intérprete de éxitos Madrid City, Acquamarina y Música ligera ha elegido para promocionar las campanadas un diseño muy sugerente que no es apto para cualquiera.

Se trata de un vestido del diseñador londinense David Koma, con escote asimétrico, incrustaciones brillantes y una pronuciada abertura lateral que dejaba al descubierto su pierna izquierda y sus sandalias de tiras con taconazo. Ana ha arriesgado al máximo, sin embargo, no es la primera vez que vemos este look. ¿Tú también te has dado cuenta?

- La coincidencia de Shakira y Ana Mena en sus canciones

Otra diva de la música

Hace pocas semanas, el 17 de noviembre, la cantante y actriz Jennifer Lopez se enfundó este vestidazo para acudir a una cita benéfica en Las Vegas. La protagonista de Marry Me y Estafadoras de Wall Street acaparó todas las miradas mostrando su versión más atrevida en la alfombra roja del hotel de lujo The Palazzo, donde posó junto a su marido, el actor y director de cine Ben Affleck.

En ese momento, la diva del Bronx ya dio que hablar con su look, confiando en David Koma, que es un diseñador adoran modelos como Bella Hadid o Kendall Jenner, además de estrellas de la música de la talla de Beyoncé, Adele, Zendaya, Aitana Ocaña o Dua Lipa.

¿Pistas sobre su vestido?

Sigue siendo un misterio el look que llevará Ana Mena en las campanadas de TVE, pero viendo los últimos vestidos que ha llevado durante estas semanas, no hay duda de que podrían darnos algunas pistas. Lo que está claro es que la cantante y actriz tiene un estilo muy atrevido con ese toque sexy que tanto le gusta.

- En vídeo: 20 preguntas a... Ana Mena

Como puede verse en las fotos, le encanta lucir vestidos con abertura lateral que le permitan lucir piernas y mostrar sus zapatos, a menudo con mucha plataforma y tacón. Los brillos, las lentejuelas y las transparencias también están en su lista de favoritos, además de un maquillaje que destaca especialmente los ojos y los labios. En cuanto al peinado, suele alternar melena suelta con ondas con recogidos pulidos y coletas. ¿Con qué nos sorprenderá en la Puerta del Sol?