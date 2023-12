Hablamos con Marta Sierra, la 'influencer' de moda más creativa: 'He llegado a viajar con más de 50 looks' Nos cuenta todo sobre su última colaboración, los preparativos de su boda y los secretos que se esconden tras sus adictivos vídeos de transiciones

Si te has topado con sus redes sociales, probablemente hayas experimentado el efecto hipnótico que tiene el contenido de esta catalana de 29 años, conocida como 'la reina de las transiciones' gracias al excelente trabajo de edición que diferencia sus vídeos. Marta Sierra acumula más de un millón y medio de seguidores que han caído en sus publicaciones, donde la moda es la absoluta protagonista. De Barcelona a París, Milán, Londres, Amalfi, Dubái... sus reels nos trasladan a diferentes rincones del mundo, sumergiéndonos en ellos con estilismos cambiantes llenos de color. La influencer ha logrado hacer de un hobby que comenzó mientras estudiaba Biotecnología, una profesión a tiempo completo que también se ha convertido en la de su pareja, quien graba y edita los vídeos. Y además, lo ha hecho de una forma que la distingue sin duda del resto. Algo que ha dado como fruto una prometedora proyección internacional que se hace evidente tras su paso como invitada a eventos tan importantes como Paris Fashion Week, el Festival de Cine de Cannes o el de Venecia. También se codea con la socialité catalana -fue dama de honor en la boda del hijo de Rosa Clará, Daniel Clará, con Anne-Marie Colling, de quien es íntimiga amiga-; un combo perfecto para que su nombre sea uno de los más buscados en el universo de la moda.

"Me encantaban los estudios, pero no tenía claro qué hacer después de terminar. Al final, decidí hacer un máster de Luxury Management en París, y a partir de ahí, me lancé a crear contenido en redes a tiempo completo", nos explica cuando nos reunimos con ella para conocer uno de sus últimos proyectos. La firma Salsa Jeans ha elegido a la creadora de contenido como imagen de la campaña Faith, rindiendo homenaje a todas las mujeres que se atreven a ser diferentes, algo que comulga muy bien con la forma de vestir de Marta. Presentan cinco modelos de vaqueros con diseños de audaces combinaciones, orientados a la temporada Otoño/Invierno 2023-2024. "Me gustan porque son muy creativos, especiales y llevables, pero nada básicos, son muy yo. Mis favoritos son los que están adornados con cristales de Swarovski", admite. "El vídeo de la campaña lo grabamos en Barcelona y refleja cómo veo el mundo, lleno de color y fantasía".

¿Con qué combinarías unos vaqueros si se trata de crear un look idóndeo para estas fiestas?

Tengo muchas ganas de conjuntar estos jeans en Navidad, sobre todo los de Swarovski, pues serán ideales para un toque más glam. Los llevaría con camisa abotonada de lentejuelas y maxipendientes, con tops de tul y volantes, botas brillantes, blazers metálicas... ¡todo es posible!

Tus vídeos son cortos y muy adictivos, ¿pero qué hay detrás de ellos? ¿Cómo se crean?

Depende muchísimo del tipo de vídeo, y sobre todo del número de looks y localizaciones. Por ejemplo, hay vídeos donde hago una transición de un país a otro y cuesta semanas finalizarlos. También los hay con cambios de ropa de primavera a invierno, por lo que con esos tardamos meses. Otros, si transcurren en una única localización, solo necesitan un par de horas. En general, para la mayoría necesitamos un día entero por vídeo, contando con la preparación del concepto, conjuntos y localizaciones, la ejecución en sí y la edición. Sea como sea, se requiere mucha planificación y disciplina.

¿Cuántos conjuntos puedes llevarte en tu maleta durante un viaje?

También depende mucho del tipo de viaje, si voy a la Semana de la Moda o no, o si es invierno porque entonces necesito muchas más capas. Durante Fashion Week muchas veces voy a Milán y París seguidas sin rehacer equipaje, por lo que he llegado a ir con seis maletas y más de 50 looks. Pero esto es el máximo absoluto, en viajes normales suelo llevarme dos. Me encanta llevar los estilismos muy organizados, siempre tengo una carpeta en mi móvil con todo lo que hay en la maleta, para poder elegir rápidamente y tener una visión general.

Cuando se trata de Marta Sierra en su día a día, ¿qué básicos no faltan entre sus elecciones?

Suelo ir bastante más cómoda que cuando me visto para crear contenido o ir a eventos. Apuesto mucho por vaqueros, zapatillas deportivas y jerséis de lana, pero que tengan toques de color. Algo de lo que no me puedo separar durante este otoño son los chalecos, ¡son supercombinables!

¿Qué crees que es lo más difícil de esta profesión?

Disfruto mucho y estoy muy feliz con todas las experiencias que hemos vivido y gente que hemos conocido gracias a este trabajo, por lo que no me quejo para nada. Pero lo más complicado es que resulta una profesión 24/7, sin fines de semana ni festivos y con una presión constante para estar presente en redes, para no fallar a tus seguidores.

Te has convertido en referente para chicas que aman tu colorido estilo, ¿pero qué te inspira a ti a la hora de crear tus conjuntos?

Por supuesto, las Semanas de la moda son los eventos en los que saco más inspiración gracias a los looks de las próximas temporadas, pero también me encanta perderme por Pinterest, hay muchísima inspiración por descubrir ahí.

¿Cómo llevas los preparativos de la boda? ¿Habrá algo de color en tu look nupcial?

La planificación ha empezado bastante fuerte ahora y estoy muy emocionada de empezar a ver los resultados de todo el trabajo que hay detrás. Pero sobre todo, con muchas ganas de vivir el día, ¡voy a compartir más detalles pronto!

