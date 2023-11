Máxima de Países Bajos arriesga y transforma su vestido rosa favorito de manera inesperada

La visita de la reina Máxima a París nos ha dejado con ganas de ver más de sus looks porque, si bien es cierto que la neerlandesa jamás decepciona en términos de estilo, esta vez aprovechó el mencionado viaje para estrenar uno de sus diseños de gala más reveladores hasta la fecha, obra de Iris Van Herpen, como guiño a la exposición Iris van Herpen: Sculpting the Senses que ahora se muestra en el Museo de las Artes Decorativas de la capital francesa. Por suerte para nosotras, no han pasado más de 24 horas desde entonces y, en su regreso a Países Bajos, la mujer del rey Guillermo Alejandro ha vuelto a sorprenderlos, transformando su vestido rosa preferido con un truco que nunca hubiésemos previsto.

La reina Máxima transforma su vestido rosa favorito

La reina Máxima ha asistido este jueves a una reunión de acción de la Coalición Nacional para la Salud Financiera (NCGF), donde incluso ha tomado la palabra sobre el escenario para después dar paso a la ministra Carola Schouten. Teníamos claro que no estabábamos ante una puesta de largo, como si fue el caso la pasada noche del martes en París, pero sabemos que la nacida en Argentina no escatima en lo que respecta a moda.

En esta ocasión, se ha decantado por un vestido rosa de cuello redondo que presenta unos delicados pliegues sobre el escote y se remata con un fino cinturón marrón para ceñirse a la cintura. Figura entre sus diseños más repetidos de Máxima.

De hecho, casi siempre lo saca del armario en conjunto con el mismo abrigo estampado de flores, siendo ambas prendas obra de Natan, su firma de cabecera. Al igual que entonces, ha completado el estilismo con salones de ante marrón claro, de Gianvito Rossi, un modelo que está usando con frecuencia desde la vuelta de las vacaciones de verano, tanto dentro como fuera de Países Bajos.

Sin embargo, algo diferencia a este look de las otras veces que lo ha llevado. Las amantes de la moda royal se darán cuenta, mirando de cerca las imágenes, que el vestido ha sido alterado, sumando un par de centímetros de largo a la falda, que además solía tener más vuelo antes de la modificación. ¿A qué se debe el cambio? Puede que a la evolución de las tendencias o, quizá, a un defecto que han querido enmendar en la zona del bajo.

Una combinación infalible para Máxima

Esta combinación, como decíamos, no le es ajena a la reina de los neerlandeses sino que ya se la habíamos visto en anteriores oportunidades, como su visita de Estado a Francia (la imagen superior), en marzo de 2016; la inauguración del restaurante Resto VanHarte (la imagen posterior), en abril de 2017, o incluso antes, en la apertura de nuevos quirófanos del Centro médico universitario de Radboud, que tuvo lugar en noviembre de 2015.

Máxima es experta en reciclar sus complementos favoritos. Prueba de ello es que, más allá de su tocado fascinador de pelo marrón, de Fabienne Delvigne, ha optado prácticamente en cada compromiso por estos exactos accesorios de ante al tono: los salones de Gianvito Rossi, a juego con su bolso de mano de tipo sobre.