Los originales pendientes de Zara con los que Máxima añade un toque especial a su look minimalista La mujer del rey Guillermo Alejandro es conocida por sus elecciones de complementos potentes

Es bien sabido entre las seguidoras de la moda de la realeza que, en materia de accesorios, es la reina Máxima de Países Bajos quien destaca por su impactante colección de tocados y joyas. Como es lógico, muchos de ellos están realizados a medida en los tejidos más exquisitos y con piedras preciosas, pero otras veces, la holandesa demuestra que sí es posible conseguir alternativas asequibles e igual de bonitas en los catálogos de las grandes firmas españolas. Fue el caso de su look de trabajo monocolor este mismo jueves, cuando debutó unos originales pendientes de Zara.

El inesperado minimalismo de Máxima de Países Bajos

Este jueves 23 de noviembre, Máxima participó en una reunión a puerta cerrada del Programa de Circunscripciones del Ministerio de Finanzas, donde se tocaron temas como la educación y la salud financieras, y allí apostó por el minimalismo tan tendencia esta temporada Otoño/Invierno a través de un look rematado por este abrigo cruzado camel, de Max Mara.

Debajo, llevó un vestido midi de paneles verticales y mangas abullonadas, de Zeus + Dione, realizado en lana lavada de color camel en un tono más oscuro que, al igual que el abrigo, también se abrocha por medio de un cinturón.

Unos pendientes de Zara en forma de pez

El punto fuerte del estilismo está, no obstante, en la sección de complementos, y no precisamente por las botas altas de piel marrón chocolate, de Stella McCartney, que se ha calzado la reina neerlandesa. Aunque estas nos parecen un básico muy elegante para completar cualquiera de nuestros looks, su elección de peinado, un moño bajo relajado, permite detallar que lleva unos pendientes colgantes metálicos en forma de pez de lo más originales, en los que se centra toda nuestra atención.

En contraste con sus sobrio look en tonos camel, Máxima quiso incorporar un complemento que atrapase miradas y le diese ese toque diferente que caracteriza a sus estilismos, así que podemos decir que estos pendientes hechos de zinc moldeado con baño dorado en forma de pez, de Zara, cumplieron al completo su cometido.

Sin embargo, al momento de buscarlos en la web española de la marca, nos damos cuenta de que el diseño únicamente está disponible en países como Chile, Nueva Zelanda o Australia, lo cual nos da a entender que pertenecen a una colección estival y, por tanto, todavía no podemos adquirirlos en nuestro país.

