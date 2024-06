Carolina de Mónaco se suma a la tendencia de los tacones de leopardo que adelantó Marta Ortega La princesa monegasca da un giro a su look más clásico con un par de 'stilettos' que tienen clon en Zara

No son muchas las oportunidades que tenemos de echar un vistazo al armario de temporada de Carolina de Mónaco. A sus 67 años, la hija de Grace Kelly mantiene un perfil bajo, a excepción de contadas citas institucionales y, como es lógico, las grandes fiestas anuales de la casa Grimaldi, pero no ha querido perderse la apertura de un emocionante evento con acento español. Ella y su hija Carlota se han dado cita en el Nouveau Musée National de Monaco para inaugurar Oceanógrafo, la última exposición del aclamado Miquel Barceló que se mostrará desde el 7 de junio hasta el próximo 13 de octubre. Su look, aunque sencillo a simple vista, incluye una tendencia muy llamativa que vimos primero nada más y nada menos que en el catálogo de Zara.

Carolina de Mónaco, elegancia clásica con un look bicolor

En la hemeroteca está la evidencia de que a Carolina le encanta un estilismo por todo lo alto, con estampados vibrantes y joyas maximalistas de piedras coloridas, pero ello no significa que ignora cómo se hace un conjunto minimalista. En los años recientes, de hecho, esta es la línea que han seguido sus looks de diario: en ellos, predominan el tweed, los tonos neutros y el tacón sensato. Para la inauguración presidida por Miquel Barceló, la princesa monegasca ha vestido una camisa clásica de color blanco con las mangas plegadas hasta los codos y una falda midi acampanada en sarga gris piedra. Pura sofisticación que ha querido romper con la elección de complementos: ¡unos vistosos salones de leopardo!

Zapatos de leopardo: la tendencia que une a la princesa Carolina y Marta Ortega

A su bolso saco de rafia trenzada con asa de bambú y escultórico colgante de oro, la princesa Carolina ha sumado este par de zapatos tan llamativos que dan ese toque cañero al posado y escapan de la rigidez del típico tándem de camisa y falda midi. Con este look, la hermana del príncipe Alberto nos confirma lo que adelantaba Marta Ortega hace un par de semanas, en el desfile Crucero 2025 de Louis Vuitton en el Park Güell de Barcelona. Aunque no trascendieron fotos oficiales, otros invitados al evento sí capturaron instantáneas de la heredera de Inditex desde el front row, haciéndonos saber que se había decantado por un vestido midi negro y sandalias de leopardo.

Concretamente, Marta Ortega estrenó unas mules forradas con un tejido satinado estampado de leopardo y tacón fino de siete centímetros que aporta altura sin perder ni un ápice de comodidad. El diseño estaba decorado por un lazo delantero a tono, siguiendo la estética coquette que tanto nos gusta, y estaba disponible en la web de Zara por 25,95 euros. Y aunque su precio asequible era motivo de éxito suficiente para las sandalias, después de que la empresaria gallega las llevara, sus ventas acabaron por dispararse hasta agotar sus existencias.

Triunfa el tacón sensato

El gigante de Inditex ofrece, sin embargo, todo tipo de variantes del calzado de tacón estampado de leopardo, en caso de que quieras sumarte al furor por este print tan controvertido pero atemporal. Dado que el tacón sensato es tendencia y primará la comodidad en nuestros looks de verano, Zara no tiene (por los momentos) una versión cerrada tipo stiletto ni zapatos con plataforma sino diseños más bien bajitos, de formato 'kitten'; es decir, que apenas miden entre cuatro y siete centímetros de alto.