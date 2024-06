Carlota Casiraghi combina un traje de chaqueta romántico con sus tacones cómodos de confianza

La moda, la literatura y el arte son algunos de los hobbies conocidos de Carlota Casiraghi, quien esta semana ha acudido a la inauguración de la exposición del prestigioso pintor malloquín Miquel Barceló, maestro contemporáneo del neoexpresionismo. Junto a la princesa Carolina de Mónaco, que se ha subido a taconazos de animal print, han conocido las impresionantes obras que ha presentado bajo el nombre Oceanógrafo en el Nouveau Musée National de Mónaco, lugar en el que una vez más ha derrochado estilazo con el look que triunfará entre las que buscan marcar la diferencia.

Ser un icono de moda es sinónimo de que todo lo que luzca se convierte en pura inspiración, ya sea en una boda real o baile oficial, como a su llegada al front row de los desfiles. ¡Y esta ocasión no iba a ser menos! Una de las tendencias estrella de las que hemos sido testigos los últimos meses, es la pasión por el rosa en todas sus tonalidades, tono que ha llevado más de una ocasión, pero lo que no esperábamos es que aterrizaría en su armario en formato de traje de chaqueta. Y no se trata de uno cualquiera, te contamos por qué. Como gran amante de la industria, tiene una amplia colección de piezas básicas que perduran al paso del tiempo y puede combinar de mil formas creando resultados diferentes, aunque esta vez ocupa nuestras líneas porque su elección guarda una estrecha relación con las chicas francesas.

Es cierto que algo tiene que ver que este elegante atuendo esté creado en los talleres parisinos de su marca de cabecera, Chanel, con la que trabaja desde hace varias temporadas. Pero resulta que este tres piezas confeccionado en un tejido un rosita clarito con negro, que forma parte de la colección Primavera/Verano 2024, podría ser el nuevo uniforme chic de las expertas en materia porque combina detalles especiales, desde el doble broche de camelia (990 euros cada una) en la chaqueta de manga corta (5.600 euros), a la blusa con volantitos y botones forrados (3.700 euros), y pantalones de tiro muy alto y pernera amplia (2.800 euros).

Y hemos descubierto que el solo el traje que Carlota ha estrenado alcanza casi 14.000 euros, a lo que habría que sumar el precio de uno de los míticos bolsos guateados de la maison y sus tacones de confianza, a los que acude cada vez que puede. ¿Cuáles son? El modelo clásico tipo Mary Jane, blanco y puntera bicolor en negro (¡todo un sello de la firma!) con una tira en el empeine y un tacón en bloque de altura media, ideal para ir cómoda al mismo tiempo que guapa al sumar centímetros a la figura. Se han convertido en los zapatos favoritos de la monegasca, que encajan fenomenal con todo tipo de estilismos, incluso con un traje tan chic y romántico como el que ha llevado hace unas horas.