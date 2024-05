Carlota Casiraghi, la invitada más esperada de Cannes con look veraniego y bolso bañado de cristales

Como ya es tradición, Carlota Casiraghi no ha querido dejar pasar la oportunidad para pasearse por la alfombra roja del Festival internacional de cine de Cannes en el que ha coincidido con grandes estrellas del Hollywood para disfrutar del estreno de las prometedoras películas que próximamente llegarán a la gran pantalla. Aunque añoramos su presencia en la MET Gala, esta ocasión ha llegado en solitario para deslumbrar con su impecable sentido de la moda a través de su vestuario, digno de una experta como ella por la que recorre el buen gusto por sus venas.

Ser la nieta de la recordada actriz y princesa Grace Kelly le ha ayudado a postularse como un icono de la moda reconocida en todo el globo terráqueo, y no hay ocasión en la que su look (ya sea de invitada o casual) no nos inspire para vestir bien sin demasiado esfuerzo. Si hace unas horas hablábamos del vestido camisero que había estrenado Anne Hathaway para una cena de gala en Roma, ahora es el turno de la monagesca que confía en el mismo color veraniego aunque con una versión más sofisticada confeccionada en los talleres parisinos de su marca de cabecera, Chanel.

La alianza que mantiene desde hace varias temporadas con esta casa de costura nos ha regalado decenas de momentazos para el recuerdo, y este es uno más de ellos. Enfundada en un maravilloso diseño de tirantes blancos, escote recto con botones metalizados en forma de flor en el lateral, cuerpo entallado y tableado y la falda de corte sirena con volumen en el bajo que le aporta las capas de tul que se esconden bajo ella. Es el perfecto ejemplo de cómo un simple vestido blanco siempre funciona bien cuando suben las temperaturas en la ciudad y queremos apostar por la sencillez sin quebraderos de cabeza, ¡nos apasiona!

La aristócrata europea, una de las más inspiradoras de la historia reciente, ha arriesgado combinándolo con un divertido bolso de mano plagada de pequeños cristales que combinan muy bien con los sutiles detalles del atuendo que ha estrenado. En cuanto a joyas, ha lucido largos pendientes de diamantes con piedras preciosas y el clip en forma de '5' que hace referencia al número de la suerte de Coco Chanel y un gran anillo de diamantes que ha acaparado toda la atención. Para continuar con la línea simple, Carlota ha decidido llevar su melena castaña al viento con la raya hacia un lado y un pequeño flequillo que cae sobre su rostro, una manicura rosa de lo más veraniega y un favorecedor maquillaje muy natural con labios rosados y piel hidratada y jugosa.