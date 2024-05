Localizadas las sandalias de leopardo que Marta Ortega llevó en el desfile de Louis Vuitton en Barcelona

Barcelona se convertía hace menos de una semana en capital internacional de moda gracias a Louis Vuitton, que escogió el icónico Park Güell como escenario de su desfile Crucero 2025. Hasta allí viajaron estrellas de Hollywood como Ana de Armas o Sophie Turner, actrices patrias como María Pedraza, Ester Expósito y Mina El Hammani... y también empresarias de la industria como Marta Ortega, una de las invitadas VIP a las fashions weeks más importantes y, ahora, a esta cita con lo último de la maison francesa. ¿Su apuesta para el evento? El vestido negro que nunca falla y unos zapatos de supertendencia: destalonados, con el estampado de leopardo que más se lleva y, por supuesto, de Zara.

Igual que hiciera en una fiesta celebrada en París en octubre de 2022 (en la imagen superior), Marta Ortega he repetido en Barcelona su preferencia por el dúo de vestido negro minimalista y sandalias destalonadas. Eso sí, dado que el desfile de Louis Vuitton era una ocasión algo menos formal, escogió un little black dress más sencillo: se trataba de un vestido tubo con manga tres cuartos, escote barco y largo midi. Una pieza que seguramente pertenezca a la firma que preside, Zara, pero que todavía no se encuentra a la venta.

Las sandalias virales de Zara

Lo que sí se encuentra ya disponible en la colección de primavera 2024 de dicha marca son las sandalias con las que Marta puso la nota de tendencia a su vestido clásico. Se trata de un modelo estilo mule, forrado en tela de estampado de serpiente, con un lazo algo coquette en el empeine y taconazo de 7 centímetros. Un tipo de zapato que queda bien con vestidos de invitada, vaqueros, minifaldas... y, lo mejor, que puedes comprar por solo 25,95 euros. Y aunque precio asequible ya les había dado cierto éxito a las sandalias, ahora que sabemos que Marta las ha llevado, las ventas prometen dispararse.