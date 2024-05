Zara lanza una exclusiva colaboración con la firma española de joyas unisex que conquistó a Dua Lipa y Justin Bieber

El imperio Inditex puso a la moda española en el mapa mundial con la llegada del siglo XXI e impuso un modelo de negocio que revolucionaría la manera en la que consumimos. No obstante, entre sus esfuerzos por reinventarse y volver a los orígenes para atender a los reclamos de un comprador joven y enamorado de la artesanía, Zara se está asociando con otras firmas españolas de carácter slow que aporten frescura y modernidad a su inmenso catálogo. Siguiendo esta premisa, este jueves 30 de mayo ha salido a la luz la esperada colaboración del gigante nacional con TwoJeys, una marca de joyas unisex nacida en Barcelona que consiguió enamorar a Dua Lipa y Justin Bieber.

Zara lanza una colaboración con TwoJeys

Biel Juste y Joan Margarit crearon TwoJeys en 2019 después de un inspirador road trip de Las Vegas a Palm Springs y, utilizando una inversión inicial de 8.000 euros para vender sus creaciones en una única plataforma de venta online, lograron cerrar su primer año con una facturación de dos millones de euros. Han pasado desde entonces cinco años y no solo se ha multiplicado esta cifra sino que, entre los fans del sello catalán, encontramos perfiles de la talla de Dua Lipa, Valentina Zenere, Manu Ríos, Justin Bieber o Jaden Smith. Este último incluso llegó a fotografiar una campaña para ellos. ¿Y a qué se debe su éxito?

"Nuestra propuesta es algo unisex, con un toque rebelde pero que no haga diferenciación en lo que es femenino o masculino" -confesaron los diseñadores a FASHION hace un par de años- "No queremos ser una marca convencional dentro de este mercado tan masificado, TwoJeys va mucho más allá".

La firma de joyas sin género que ha enamorado a las celebrities internacionales

Su fórmula ha dado frutos. El próximo 3 de junio llegará a tiendas su exclusiva colaboración con Zara, destinada a captar la imaginación de los viajeros de todo el mundo. Lo que comenzó con el propósito de idear joyas que encapsularan la esencia de la vida de carretera y el espíritu hedonista del desierto se ha convertido en un sello de identidad para los aventureros de la generación Z. El simbolismo de su alianza con el gigante de Inditex radica en la intersección entre la cultura de los motoristas estadounidenses y el imaginario del Lejano Oeste, de ahí que veamos, por ejemplo, prendas de punto texturizadas, deshilachadas, lavadas y desgastadas que imitan los mismos acabados característicos de sus collares, anillos o mecheros.

Protagonizada por Evan Mock e Iris Law, dos iconos de la generación de TikTok, esta campaña rodada bajo la dirección de Glen Luchford en las islas Canarias busca transmitir el credo salvaje, dinámico y libre sobre el que se sientan las bases de TwoJeys. "La colección que hemos hecho con Zara trata de aprovechar nuestras vidas y nuestra energía al máximo. No es delicada, no es cauta, no es tímida: la vida se mueve a toda velocidad, y TwoJeys también", explicó Joan Margarit. Los detalles distintivos de la firma joyera, como el logotipo de estrellas o las robustas hebillas de cowboy, ejercen de hilo conductor entre todas las piezas de esta esperada cápsula.

Alianzas de éxito y muy originales

El alcance de esta start up, nacida en Barcelona justo antes de la pandemia, es ahora global, puesto que la de Zara no es su única colaboración a gran escala de cara al verano de 2024. Atendiendo al imaginario colectivo, esos recuerdos que marcan infancias y los instantes de auténtica alegría, TwoJeys ha decidido juntarse también con Magnum (sí, la mítica empresa de helados) para confeccionar dos joyas inspiradas en la simplicidad de ese icónico palo de madera y su vínculo irrevocable con la vida urbana.