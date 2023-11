Hablamos con los diseñadores virales que han unido a Madonna, Aitana y Victoria de Marichalar

Para cualquier firma actual, llegar a vestir a Harry Styles, Ester Expósito, Aitana, Madonna, Victoria de Marichalar o Rauw Alejandro, entre otros muchos rostros conocidos, es un sueño inalcanzable, pero para Alex Benlloch y Bruno Casanovas se trata de su realidad. Si contar con este tipo de nombres entre su lista de clientes es ya un hito en sí mismo, conseguirlo con una empresa española creada hace solo cuatro años por dos chicos que aún ni habían cumplido los 20 es, sin duda, de admirar. El furor por Nude Project se entiende al echarle un vistazo a sus redes sociales y bucear en su universo, porque sí, han creado todo un universo en torno a esta marca, podcast viral incluido.

Se trata de una compañía creada por centennials que han sabido entender y aprovechar a la perfección el poder del marketing y, sobre todo, de las redes sociales, pero no se han quedado ahí, puesto que también cuentan con puntos de venta muy exitosos por los que se ha pasado incluso la familia Biden. En 2022 facturaron 11 millones de euros y ya cuentan con 105 empleados. Hablamos con Bruno, uno de sus fundadores, para explicar el furor por esta firma que, como ellos explican, pretende "inspirar a la nueva generación a perseguir su pasión, sea o no el camino tradicional", algo que, no cabe duda, están consiguiendo.

VER GALERÍA

¿Cómo nace Nude Project?

Nude Project nace en 2019. Alex y yo nos conocimos a través de Instagram y vimos que teníamos una ilusión común de hacer las cosas de forma diferente. Él tenía pasión por el ecommerce y los negocios digitales y yo tenía muchas ganas de crear algo que mostrase nuestra filosofía y cómo veíamos el mundo, ya que la marca es un reflejo nuestro, el mix de nuestra motivación es hoy Nude Project. Además, coincidió que ni Alex ni yo contábamos con una marca de srteetwear que nos representará, con lo que juntando todo, dimos que nuestro destino era crear una marca de ropa que uniera todas las características que nos representaran.

La marca nace desde las habitaciones de nuestras residencias en Barcelona y Madrid, creando diseños de camisetas y sudaderas, en un principio, para nuestros amigos y conocidos. Ambos teníamos una gran pasión por el contenido, que es lo que hizo que por muy pequeña que fuese la marca, se diferenciara del resto desde el principio y lo que nos hizo crecer en las redes a una velocidad extrema. En tan solo un año pasó de ser un proyecto completamente pasional a la marca de streetwear con mayor crecimiento en España que es hoy.

¿A qué público va dirigida la marca?

Está pensada para cualquier persona que se sienta identificada con nuestro estilo artístico. Va dirigida a un público de la Generación Z, pero sobre todo a cualquier persona que tenga un espíritu joven, que necesite inspiración para poder demostrar que cualquier cosa es posible si le pones ilusión y ganas, aunque esta se salga de las normativa general establecida en la sociedad.

- Los trucos de las redactoras de FASHION para vestir bien en otoño sin complicaciones

VER GALERÍA

¿Cómo se consigue viralizar una marca hoy en día, con la cantidad de contenido y competencia que existe?

Aunque utilizamos estrategias de paid, nuestro éxito viene del contenido orgánico. Nuestra estrategia digital ha sido sin duda, la gran herramienta para saber defender lo que quisimos, queremos y queremos. Encontramos un formato que nos permite conectar con nuestra comunidad. Gracias a esto, nos perciben como una marca muy personal y poco corporativa.

Por las noches, literalmente, nos quedábamos respondiendo a mensajes desde el Instagram de Nude Project y teníamos conversaciones extensas con nuestros clientes. Ahora, este papel pasa a ocuparlo nuestro equipo de Customer Experience que transmiten el mismo mensaje que nosotros al principio, al final se trata de ir más allá de una relación puramente comercial. Estos momentos son de los que más felices nos hacen, porque es cuando nos damos cuenta de que las cifras son algo más, nuestros seguidores representan personas reales que tienen auténtica pasión por lo que estamos haciendo. Y creemos que allí está la clave.

¿Qué importancia han tenido las redes sociales y vuestro podcast para llegar a nuevos clientes?

Le debemos mucho a Instagram y a nuestro Podcast, aunque ahora también trabajamos mucho la comunicación en TikTok o incluso en Pinterest. Las redes lo son todo para nosotros. La idea es poder adaptarnos a cada red social, y enfocar la comunicación en ellas de una manera que nos diferencie del resto. Comenzamos siendo Álex y yo los modelos, editores, fotógrafos y comunity managers de la marca. A ambos nos apasiona este mundo, siempre diré que los dos nos definimos como un perfil marketiniano al 100% y esta pasión es la que hemos transmitido a nuestro equipo.

Más vale calidad que cantidad. Pocas veces promocionamos productos, siempre intentamos transmitir una experiencia y una historia en cada una de nuestras publicaciones. Por ejemplo, contamos con una red muy grande de embajadores, pero tenemos la suerte de que nuestra marca gusta y transmite, con lo que no hace falta pagar.

Con el podcast tenemos un alcance un poco diferente, ya que hay cabida para casi cualquier espectador. Lo creamos porque tampoco encontrábamos uno que mezclara las temáticas que más nos gustan y que coincidiese con los gustos de nuestra comunidad. Por él han pasado desde cantantes a los CEOs de las empresas más grandes de España. Hemos conseguido juntar a los personajes considerados como referentes en su respectivos ámbitos que coinciden con nosotros en cuanto a valores y filosofía, y crear un podcast con temática variada, justo lo que buscábamos.

Al final, lo que nosotros queremos es crear el "Universo Nude", en el que la comunidad y la experiencia vaya siempre en el centro. De ahí que comenzaramos con el Nude Tour y el podcast, y ahora con nuestra propia cerveza Desnuda. Todos estos hitos engloban la visión y valores de la marca y todo lo que venga seguirá esta misma línea.

- El rompedor conjunto de Aitana con minifalda tableada y botas de efecto 'piernas infinitas'

VER GALERÍA

¿Cómo habéis llegado hasta Madonna? ¿Sabíais cuándo iba a ponerse vuestros diseños?

Pues mira, la idea fue súper surrealista, ya que este tipo de escenarios nunca sabes cómo te pueden llegar a pasar. Un miembro de nuestro equipo se encontró con una persona que le conectó con el estilista de Madonna, quien es muy fan de la marca y quería ropa tanto para la cantante como para las hijas. Como sabíamos que estaba en Barcelona, vino un día a nuestra tienda y se llevó las piezas que le gustaron.

Nosotros no teníamos ni idea de cuándo se pondrían la ropa, ya que las colaboraciones que hacemos son siempre orgánicas, pero teníamos la esperanza de que fuera durante su estancia en Barcelona por el concierto que dio, y así fue finalmente.

¿Habéis notado mayor cantidad de seguidores o mensajes a raíz de que Madonna luciera la marca?

Lo publicamos en nuestras redes y los mensajes de apoyo y de felicitaciones por haber llegado a este punto fue brutal. Al final, por mucho que nuestro público sea jóven al igual que los famosos a los que sigue, la Reina del Pop es un icono para todas las generaciones.

VER GALERÍA

Aitana, Quevedo, Nicki Nicole, Karol G, Rauw Alejandro, Lali… Está claro que a los cantantes del momento les encanta vuestra marca.¿Por qué creéis que tiene tanto éxito entre ellos?

Estamos muy orgullosos de ver cómo evoluciona la marca y que a cantantes tan top les guste Nude Project nos hace muy felices, además, tenemos muy buena relación con ellos. Creemos que la clave del éxito en este caso es que su estilo encaja a la perfección con nuestras vibes. Al final, ellos son iconos de la Generación Z y quienes conectan más con su público, el cual es el mismo que el nuestro.

No solo habéis enamorado a celebs, sino que también os habéis ‘colado’ en la familia real gracias a Victoria de Marichalar. ¿Habíais imaginado alguna vez que vuestras prendas iban a acabar en el armario de royals y aristócratas?

Nude Project es una marca de streetwear, un estilo urbano, con prendas que no dejan de ser básicos y tienen cabida dentro de cualquier estilo gracias a su versatilidad, entre ellos, el de Victoria. La Borbón tiene un estilo con toques hippies, pero, por lo que hemos visto, cuando las marcas la visten, siempre opta por básicos atemporales, justo la esencia de Nude Project.

¿Qué repercusión tuvo realmente para vosotros vestir a Victoria?

A nivel mediático supuso un gran revuelo, ya que todo lo que Victoria se pone se hace viral, y es justo lo que pasó en este caso. En cuanto a nosotros como compañía, digamos que Victoria reafirmó el mensaje de que Nude Project no es solo una marca de ropa para adolescentes, imagen que mucha gente tiene de nosotros, con lo que nos ayudó a comunicar que el público de la marca puede ser muy variopinto.

¿A qué otra royal os imagináis con vuestra ropa?

Pues diría que a Nicolás de Monpezat, el hijo mayor de Joaquín de Dinamarca. Este año ha dejado de ser príncipe oficialmente y ha dejado clara cuál es su gran vocación: la moda. Ha desfilado para marcas como Burberry y quien sabe si en un futuro Nude Project hará una pasarela con él como uno de los modelos. Su estilo más desenfadado podría encajar a la perfección con nuestra marca.

- Victoria de Marichalar posa para ¡HOLA! desde París: 'La moda es mi pasión, no descarto desfilar algún día'

VER GALERÍA

Maisy Biden, nieta de Joe y Jill Biden, se enamoró de vosotros en su visita a Madrid. ¿Cómo fue este momento y cómo lo vivisteis? ¿Sabíais que iba a ir o fue algo espontáneo?

Nosotros sabíamos que estaba en Madrid, pero lo que no esperábamos, para nada, era que entrase en la tienda y arrasara, ya que literalmente Maisy se enamoró de todas las prendas. Sí que es verdad que le hemos seguido enviando algunos obsequios, ya que sabemos que realmente le encanta y a nosotros nos flipa su estilo.

En apenas 5 años habéis llegado a vestir a decenas de rostros conocidos pero ¿a quién os gustaría ver con vuestra ropa que aún no la haya llevado?

Qué pregunta más complicada. La verdad es que admiramos a muchísimas personas del sector de la música, moda, emprendedores, etc. A mi, personalmente, me fliparía que Eminem vistiese con la ropa de Nude Project, ya que es mi ídolo y creo que su estilo y el nuestro están en las mismas urban and street vibes.