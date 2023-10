Victoria de Marichalar posa para ¡HOLA! desde París: 'La moda es mi pasión, no descarto desfilar algún día'

Este otoño se cumplen dos años desde que Victoria de Marichalar decidiera abrir sus redes sociales al público y comenzara a fraguar importantes relaciones con algunas de las firmas más destacadas de la industria de la moda, a la cual ha estado vinculada desde pequeña gracias también a su padre. Fue precisamente junto a Jaime de Marichalar con quien debutó en Paris Fashion Week allá por 2021, y desde entonces se ha convertido en uno de los rostros habituales en esta prestigiosa cita que reúne a celebrities de todo el mundo para conocer de primera mano las últimas tendencias. A día de hoy, Victoria vuela sola y se ha establecido como un auténtico icono gracias a su estilo desenfadado, moderno y rebelde. Nos damos cita en la Ciudad de la Luz para prepararnos junto a ella para el que es uno de los desfiles más buscados temporada tras temporada: el de Louis Vuitton.

VER GALERÍA

Ha nacido un icono de moda

Esta influencer de sangre azul sigue los pasos de otras aristócratas europeas como Olympia de Grecia, Beatrice Borromeo o la propia Carlota Casiraghi y, aunque hace un par de años hubiera resultado una auténtica sorpresa que asistiera a eventos públicos, ahora se prodiga por los desfiles, fiestas y presentaciones de moda más fabulosos. En esta ocasión, viaja a París para acudir al show de una de sus firmas de cabecera. "Poder vivir de cerca no solo el desfile sino la experiencia completa alrededor de una marca de referencia, como es Louis Vuitton, es un privilegio que, al margen de gustarme desde siempre, cada vez le saco más provecho a nivel profesional", nos confiesa.

No es la primera vez que Victoria presencia en directo este circuito de desfiles, pero cada temporada es una oportunidad más para reforzar esa pasión que siente por la industria del lujo. Sobre lo que más le divierte de acudir a los desfiles, afirma: "Conocer gente nueva del sector con el que trabajo y, por qué no, sacar inspiración también". Como no podía ser de otra manera, elige un total look de la maison francesa, cuyos detalles nos muestra en en exclusiva en su habitación del hotel, donde posa para ¡HOLA! con los característicos tejados parisinos y la emblemática Torre Eiffel como telón de fondo.

- Cómo Victoria de Marichalar ha triunfado con sus looks en Milán y París: nos lo cuenta su estilista

VER GALERÍA

Así se prepara para ir al desfile

La prenda protagonista del look ha sido un minivestido que aúna a la perfección el estilo de Nicolas Ghesquière, director creativo de la casa, con el de la propia Victoria. Y es que la joven aristócrata no tiene miedo a destacar con prendas cargadas de personalidad, pero que luego pueda reciclar con básicos en ocasiones más casuales. "Normalmente me gusta probarme varias opciones y, al verme con ellas, en el último momento, elegir con cuál me quedo", explica sobre el proceso de selección de su sofisticado conjunto. Se trata de una prenda perteneciente a la colección ready to wear Otoño/Invierno 2023 que cuenta con silueta recta, cuello redondeado y manga corta. Agrega además un adorno tipo cinturón, que se abrocha con botones a presión oversize de metal para aportar un toque diferente y enmarcar la figura.

Este modelo no podía ser más apropiado para la cita, ya que esconde un homenaje a Francia. Está confeccionado en un elegante tweed elástico que demuestra que este tejido también puede ser muy juvenil si se sabe cómo combinarlo y que combina hilos de lana rizada en una paleta de color roja, blanca y azul inspirada en la bandera francesa. Actualmente, el vestido se encuentra a la venta a través de la página web de la firma, aunque ya está agotado en alguna de las tallas.

VER GALERÍA

Jamás la habíamos visto lucir un diseño de este estilo, así que, ante la pregunta sobre un posible giro en su forma de vestir, nos comenta: "No creo que haya cambiado en lo fundamental, quizás arriesgo un poco más". En este último par de años, Victoria se ha puesto a sí misma en el mapa mucho más allá del rol que ocupa en la familia real española, dando de qué hablar con sus transgresores looks de tendencia, que le ganan seguidores en redes sociales por minuto. ¿Cómo gestiona este fenómeno? "Intento que no me cambie, hay partes nuevas de mi vida que me gustan mucho y quiero seguir insistiendo en ellas. En otras creo que aún me queda trabajo por hacer".

Lo lógico sería pensar que, como otras jóvenes royals que se han convertido en referentes de moda, la sobrina de Felipe VI quiera explorar otros aspectos de la industria. Esta misma temporada, las princesas Maria Carolina y Chiara Borbón-Dos Sicilias debutaron como modelos en Paris Fashion Week. ¿Acaso ella será la siguiente en subirse a la pasarela? "Nunca descarto la opción de poder desfilar algún día". Aunque todavía no lo tiene claro, algo sí es seguro: "En el futuro, siempre me veo en algo relacionado con el mundo de la moda. Es mi pasión".

VER GALERÍA

- Este bolso de 93 años es el más moderno de las pasarelas: analizamos el fenómeno 'Speedy'

La importancia de los complementos

Aunque también nos encantaría con unas botas altas o unas sandalias de taconazo, Victoria prefiere darle un aire más urbano y moderno al estilismo conjuntando su minivestido con unas botas de estilo militar. Bautizado como Ruby, se trata de un par confeccionado en piel de becero lisa en negro, y presenta cordones largos con un adorno LV Circle, así como una ligera suela de goma gruesa, que destaca por un diseño estriado muy pronunciado y decorado con el monograma de la marca. En cuanto al bolso, ha optado por el modelo Petite Malle V en lona monogram, un diseño rígido ribeteado en piel negra y con asa corta.

Reafirmando una vez más la importancia que tienen los complementos a la hora de construir un look, ha conjuntado sus gafas -modelo LV Edge Cat Eye- con los pendientes -My LV Chain-, ya que ambas piezas están decoradas a base de eslabones dorados.

VER GALERÍA

Sobre el desfile

La firma ha elegido el número 103 de la avenida de los Campos Elíseos de París como escenario para presentar sus propuestas de cara a la próxima temporada primavera/verano 2024. El edificio se ha forrado por completo de seda naranja con el objetivo de plasmar la estética de un globo aeroestático, mediante telas vaporosas, para conmemorar el espíritu viajero con el que cuenta la maison. En cuanto a la colección, Nicolas Ghesquière ha creado un juego de opuestos al combinar estampados muy diferentes en un mismo look y mezclar tendencias potentes como las hombreras, los botones XL o los maxicinturones con tejidos muy vaporosos y etéreos. También han convivido prendas de estética vintage con otras de estilo futurista, demostrando que, a veces, los opuestos se atraen.

¿Lo mejor de esta nueva entrega de la casa francesa? Victoria tiene claro cuál fue su parte preferida: "Me han gustado mucho las faldas con tanto vuelo, la variedad de camisas y las chaquetas rollo bomber".

VER GALERÍA

Look de Victoria: Louis Vuitton

Fotógrafo: Pedro Podesta

Estilista: Víctor Blanco

Maquillaje y peluquería: Mily Serebrenik