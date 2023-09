Cómo Victoria de Marichalar ha triunfado con sus looks en Milán y París: nos lo cuenta su estilista

Desde que cumpliera la mayoría de edad, hace poco más de cinco años, Victoria de Marichalar ha ido aumentando exponencialmente sus apariciones en eventos públicos, con un foco siempre presente: la moda. La hija de la infanta Elena ha mostrado siempre un claro interés por la misma, tanto es así que, hace un año, recibía el premio Talento FASHION por su aportación a las nuevas generaciones de moda. Dos temporadas y muchos front rows después, Victoria es toda una influencer y no hay marca que no quiera contar con ella en sus fiestas y presentaciones, firmas internacionales incluidas. Así lo hemos podido comprobar en las Semanas de la Moda de Milán y París, citas en las que ha triunfado gracia a sus looks ideados de la mano del estilista Víctor Blanco. ¿Quieres saber cómo se han creado? Él mismo lo cuenta a FASHION.

Como tantas buenas alianzas, la de Victoria de Marichalar y Víctor Blanco surgió por casualidad: "Nos conocimos recientemente mediante un amigo en común que pensó que era buena idea presentarnos", nos cuenta. Y el amigo acertó, pues la hija de la Infanta confió inmediatamente en el estilista y en la nueva imagen que este quiere conseguir para ella, una estética "más moda y más sensual". Una transformación que hemos comenzado a ver en desfiles como el de Max Mara o Schiaparelli (en la imagen superior, donde llegaba guapísima con un corsé y una pantalón negros) o en el evento de Off-White, donde triunfó con su look más sexy hasta la fecha.

"Justo nos reunimos la semana antes de Milán, y ella tenía varios desfiles y citas. y pensé: es el mejor momento, una Fashion Week siempre te deja crear varios looks y que así se empiecen a ver cambios… ¡Así que qué mejor que aprovecharlo!", explica Víctor. Fueron días de llamadas y mails a contrareloj hasta llegar a Milán, donde, nos revela, se divirtieron mucho.

"En Milán me lo he pasado muy bien con ella, fue todo muy divertido a la par de kaotico. Ahora París está siendo diferente porque yo estoy en Madrid por trabajo con otros clientes, y no viajare allí hasta dentro de unos días", explica. Sin embargo, él también firma los estilismos de Victoria en la Ciudad de la Luz... aunque Victoria siempre aporta su opinión.

"Ella sabe lo que le gusta y sus límites. Pero, al final, como siempre digo, esto es un equipo, tú me das, yo te doy…. Y las relaciones se van haciendo poco a poco con el tiempo y la confianza, y eso es primordial. Mi trabajo y trayectoria esta ahí, son muchos años haciendo lo que mejor sé hacer, me encantan las mujeres y resaltar su belleza, así que ella tiene todo eso. Solo necesitamos tiempo para seguir creando y creciendo juntos", detalla este profesional que suele trabajar con referentes como Nieves Álvarez, Ester Expósito o Mar Saura.

Si tuviera que escoger un look favorito de los últimos días, Víctor se quedaría con el atrevido vestido con capucha de Diesel. "Vi una Victoria diferente con él", confirma. Aunque el vestido-sudadera de Off-White, igual que a sus seguidores, le cautivó: "Fue majestuoso, la seguridad con la que lo lucía, la confianza que ella tenía. Es lo que me hace estar feliz con mi trabajo". El estilista nos cuenta también que Victoria, que adora la moda y atesora la altura de modelo con la que lucir incluso las tendencias más rompedoras, "tiene ganas de hacer cosas y eso siempre me motiva como profesional. Y a nivel personal es una chica muy dulce y simpática, lo cual hace todo mas fácil".